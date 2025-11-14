Российский вратарь оставил Овечкина без очков

У хозяев дублем отметился Сэм Райнхарт (35', 45'), также голами отметились Эван Родригес (9'), Коул Швиндт (24'), Сет Джонс (50') и Ээту Луостаринен (59'). У гостей отличились Брэндон Дьюхейм (9'), Джастин Сурдиф (41') и Расмус Сандин (53').
Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов отразил 37 из 40 бросков по своим воротам и одержал первую победу в сезоне. До этого 26-летний россиянин проиграл четыре матча подряд.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел отметиться результативными действиями. 40-летний россиянин провел на льду 17 минут 33 секунды, отметился тремя бросками в створ ворот, провел один силовой прием и закончил матч с отрицательным показателем полезности — «-2».
Всего на счету Овечкина в этом сезоне 17 сыгранных матчей, в которых он набрал 12 (4+8) очков.
После матча Овечкин обменялся свитерами с нападающим «Флориды» Брэдом Маршаном, который в этой игре отметился двумя результативными передачами и набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах за карьеру.
«Флорида» одержала третью победу в четырех последних матчах и поднялась на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 15 ноября, «пантеры» дома сыграют против «Тампы».
«Вашингтон» проиграл семь из девяти последних матчей и занимает предпоследнее, 15-е место на Востоке. В воскресенье, 16 ноября, «столичные» дома сыграют против «Нью-Джерси».
Пол Морис
Спенсер Карбери
Даниил Тарасов
Логан Томпсон
(00:00-57:53)
Логан Томпсон
(c 58:30)
08:25
Брендон Духайм
(Расмус Сандин)
08:53
Эван Родригес
(Нико Миккола, Сэм Райнхарт)
14:33
Сет Джонс
20:41
Том Уилсон
23:05
Коул Швиндт
(Густав Форслинг, Эту Луостаринен)
31:55
Джейкоб Чикран
34:21
Командный штраф
34:41
Сэм Райнхарт
(Сет Джонс, Картер Верхэге)
40:52
Джастин Сурдиф
(Том Уилсон, Джейкоб Чикран)
44:54
Сэм Райнхарт
(Эту Луостаринен, Антон Лунделл)
46:35
Ник Дауд
46:35
Ник Дауд
49:47
Сет Джонс
(Антон Лунделл, Брэд Маршан)
52:40
Расмус Сандин
(Джон Карлсон)
53:37
Донован Себранго
58:30
Эту Луостаринен
(Брэд Маршан, Антон Лунделл)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит