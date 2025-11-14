Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.47
X
4.39
П2
1.88
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.31
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
22:00
Нэшвилл
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.35
П2
2.29
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Сан-Хосе
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Даллас
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
3
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Вашингтон
3
П1
X
П2

Российский вратарь оставил Овечкина без очков

«Флорида» дома обыграла «Вашингтон» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: G Fiume/Getty Images

У хозяев дублем отметился Сэм Райнхарт (35', 45'), также голами отметились Эван Родригес (9'), Коул Швиндт (24'), Сет Джонс (50') и Ээту Луостаринен (59'). У гостей отличились Брэндон Дьюхейм (9'), Джастин Сурдиф (41') и Расмус Сандин (53').

Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов отразил 37 из 40 бросков по своим воротам и одержал первую победу в сезоне. До этого 26-летний россиянин проиграл четыре матча подряд.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел отметиться результативными действиями. 40-летний россиянин провел на льду 17 минут 33 секунды, отметился тремя бросками в створ ворот, провел один силовой прием и закончил матч с отрицательным показателем полезности — «-2».

Всего на счету Овечкина в этом сезоне 17 сыгранных матчей, в которых он набрал 12 (4+8) очков.

После матча Овечкин обменялся свитерами с нападающим «Флориды» Брэдом Маршаном, который в этой игре отметился двумя результативными передачами и набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах за карьеру.

«Флорида» одержала третью победу в четырех последних матчах и поднялась на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 15 ноября, «пантеры» дома сыграют против «Тампы».

«Вашингтон» проиграл семь из девяти последних матчей и занимает предпоследнее, 15-е место на Востоке. В воскресенье, 16 ноября, «столичные» дома сыграют против «Нью-Джерси».

Флорида
6:3
1:1, 2:0, 3:2
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
14.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19650 зрителей
Главные тренеры
Пол Морис
Спенсер Карбери
Вратари
Даниил Тарасов
Логан Томпсон
(00:00-57:53)
Логан Томпсон
(c 58:30)
1-й период
08:25
Брендон Духайм
(Расмус Сандин)
08:53
Эван Родригес
(Нико Миккола, Сэм Райнхарт)
14:33
Сет Джонс
2-й период
20:41
Том Уилсон
23:05
Коул Швиндт
(Густав Форслинг, Эту Луостаринен)
31:55
Джейкоб Чикран
34:21
Командный штраф
34:41
Сэм Райнхарт
(Сет Джонс, Картер Верхэге)
3-й период
40:52
Джастин Сурдиф
(Том Уилсон, Джейкоб Чикран)
44:54
Сэм Райнхарт
(Эту Луостаринен, Антон Лунделл)
46:35
Ник Дауд
46:35
Ник Дауд
49:47
Сет Джонс
(Антон Лунделл, Брэд Маршан)
52:40
Расмус Сандин
(Джон Карлсон)
53:37
Донован Себранго
58:30
Эту Луостаринен
(Брэд Маршан, Антон Лунделл)
Статистика
Флорида
Вашингтон
Штрафное время
4
10
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
2
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
