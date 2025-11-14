Шайба Подколзина не спасла «Эдмонтон» от проигрыша «Коламбусу»

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 25-летний россиянин продлил серию матчей с набранными очками до десяти, что ранее удавалось лишь четырем игрокам в истории франшизы. Рекорд принадлежит Райану Джохансену, который в сезоне-2014/15 набирал очки в 13 матчах кряду.