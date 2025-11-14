Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.37
X
4.44
П2
1.95
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.40
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
22:00
Нэшвилл
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.40
П2
2.32
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Сан-Хосе
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Даллас
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
3
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Вашингтон
3
П1
X
П2

Шайба Подколзина не спасла «Эдмонтон» от проигрыша «Коламбусу»

«Коламбус» дома обыграл «Эдмонтон» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дубль оформил Мэтью Оливье (16', 48'), еще по одной шайбе забросили Чарли Койл (21'), Дентон Матейчук (31') и Адам Фантилли (39'). У гостей дублем отметился Леон Драйзайтль (30', 52'), также отличились Мэтт Савой (29') и Василий Подколзин (48').

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 25-летний россиянин продлил серию матчей с набранными очками до десяти, что ранее удавалось лишь четырем игрокам в истории франшизы. Рекорд принадлежит Райану Джохансену, который в сезоне-2014/15 набирал очки в 13 матчах кряду.

Всего на счету Марченко 17 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 19 (8+11) очков. Он лидирует в списке лучших бомбардиров «Коламбуса».

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил третью шайбу в этом сезоне. Всего на счету 24-летнего россиянина 19 сыгранных матчей, в которых он набрал 8 (3+5) очков.

«Коламбус» одержал вторую победу подряд и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 16 ноября, «мундиры» дома сыграют против «Рейнджерс».

«Эдмонтон» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В тот же день «нефтяники» на выезде сыграют против «Каролины».

Другие результаты игрового дня:

«Даллас» на выезде разгромил «Монреаль» (7:0). Защитник «Далласа» Илья Любушкин поучаствовал в седьмой шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

«Оттава» дома обыграла «Бостон» (5:3). Защитник «Оттавы» Артем Зуб поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

«Калгари» дома обыграл «Сан-Хосе» (2:0). Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 34 из 35 бросков по своим воротам и был признан второй звездой матча.

«Айлендерс» на выезде обыграли «Вегас» (4:3 ОТ). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 из 29 бросков по своим воротам и одержал шестую победу в сезоне.