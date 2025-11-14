Шайба Подколзина не спасла «Эдмонтон» от проигрыша «Коламбусу»

У хозяев дубль оформил Мэтью Оливье (16', 48'), еще по одной шайбе забросили Чарли Койл (21'), Дентон Матейчук (31') и Адам Фантилли (39'). У гостей дублем отметился Леон Драйзайтль (30', 52'), также отличились Мэтт Савой (29') и Василий Подколзин (48').
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 25-летний россиянин продлил серию матчей с набранными очками до десяти, что ранее удавалось лишь четырем игрокам в истории франшизы. Рекорд принадлежит Райану Джохансену, который в сезоне-2014/15 набирал очки в 13 матчах кряду.
Всего на счету Марченко 17 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 19 (8+11) очков. Он лидирует в списке лучших бомбардиров «Коламбуса».
Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил третью шайбу в этом сезоне. Всего на счету 24-летнего россиянина 19 сыгранных матчей, в которых он набрал 8 (3+5) очков.
«Коламбус» одержал вторую победу подряд и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 16 ноября, «мундиры» дома сыграют против «Рейнджерс».
«Эдмонтон» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В тот же день «нефтяники» на выезде сыграют против «Каролины».
Другие результаты игрового дня:
«Даллас» на выезде разгромил «Монреаль» (7:0). Защитник «Далласа» Илья Любушкин поучаствовал в седьмой шайбе своей команды и отметился результативной передачей.
«Оттава» дома обыграла «Бостон» (5:3). Защитник «Оттавы» Артем Зуб поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей.
«Калгари» дома обыграл «Сан-Хосе» (2:0). Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 34 из 35 бросков по своим воротам и был признан второй звездой матча.
«Айлендерс» на выезде обыграли «Вегас» (4:3 ОТ). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 из 29 бросков по своим воротам и одержал шестую победу в сезоне.