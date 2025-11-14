Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.39
П2
1.87
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.31
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
22:00
Нэшвилл
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.40
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
15.11
Каролина
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.70
П2
4.63
Хоккей. НХЛ
15.11
Сент-Луис
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.33
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Сан-Хосе
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Даллас
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
3
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Вашингтон
3
П1
X
П2

Кириленко предложил выпустить 900-рублевую купюру с Овечкиным

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился идеей ввести купюру в честь российского хоккеиста Александра Овечкина.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Вашингтон Кэпиталс"

На прошлой неделе капитан «Вашингтона» стал первым хоккеистом в истории, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

«В России можно ввести купюру с Александром Овечкиным! Это было бы прикольно. 900-рублевую? Это уже необязательно, чтобы людей не путать лишний раз. Хотя можно и 900-рублевую, идея неплохая с точки зрения обучения математике. Особенно для детей. Отправишь ребенка в магазин, и он будет считать: 900, 1800 и так далее», — сказал Кириленко.

В прошлом сезоне Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). На данный момент на счету 40-летнего россиянина 901 гол в «регулярке» и 978 — с учетом плей‑офф. От рекордного показателя Гретцки (1016) он отстает на 38 шайб.

Всего на счету Овечкина в этом сезоне 17 сыгранных матчей, в которых он набрал 12 (4+8) очков.

«Вашингтон» проиграл семь из девяти последних матчей и занимает предпоследнее, 15-е место на Востоке. В воскресенье, 16 ноября, «столичные» дома сыграют против «Нью-Джерси».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше