Кириленко предложил выпустить 900-рублевую купюру с Овечкиным

На прошлой неделе капитан «Вашингтона» стал первым хоккеистом в истории, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
«В России можно ввести купюру с Александром Овечкиным! Это было бы прикольно. 900-рублевую? Это уже необязательно, чтобы людей не путать лишний раз. Хотя можно и 900-рублевую, идея неплохая с точки зрения обучения математике. Особенно для детей. Отправишь ребенка в магазин, и он будет считать: 900, 1800 и так далее», — сказал Кириленко.
В прошлом сезоне Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). На данный момент на счету 40-летнего россиянина 901 гол в «регулярке» и 978 — с учетом плей‑офф. От рекордного показателя Гретцки (1016) он отстает на 38 шайб.
Всего на счету Овечкина в этом сезоне 17 сыгранных матчей, в которых он набрал 12 (4+8) очков.
«Вашингтон» проиграл семь из девяти последних матчей и занимает предпоследнее, 15-е место на Востоке. В воскресенье, 16 ноября, «столичные» дома сыграют против «Нью-Джерси».