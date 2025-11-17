Ричмонд
Капризов принес «Миннесоте» победу над «Вегасом» в овертайме

«Миннесота» дома обыграла «Вегас» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами в основное время отметились Йоэль Эрикссон Эк (5') и Яков Тренин (30'). У гостей отличились Павел Дорофеев (16') и Райлли Смит (47'). Победу «Миннесоте» принесла шайба Кирилла Капризова, которая была забита за десять секунд до конца овертайма.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 11-ю шайбу в этом сезоне, поразив ворота соперника в большинстве, и был признан второй звездой матча. Всего на счету 28-летнего россиянина после 20 сыгранных матчей 23 (11+12) набранных очка. Он лидирует в списке лучших бомбардиров «Миннесоты».

Нападающий «Миннесоты» Яков Тренин забросил первую шайбу в этом сезоне. Всего на счету 28-летнего россиянина после 20 сыгранных матчей 4 (1+3) набранных очка.

Нападающий «Миннесоты» Данила Юров поучаствовал в шайбе Тренина и отметился результативной передачей. Всего на счету 21-летнего россиянина после 15 сыгранных матчей 3 (2+1) набранных очка.

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил 11-ю шайбу в этом сезоне, поразив ворота соперника в большинстве. Всего на счету 25-летнего россиянина после 18 сыгранных матчей 14 (11+3) набранных очков.

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 29-летнего россиянина после 18 сыгранных матчей 17 (7+10) набранных очков.

«Миннесота» выиграла четыре из пяти последних матчей и поднялась на девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В четверг, 20 ноября, «дикари» дома сыграют против «Каролины».

«Вегас» проиграл пять из шести последних матчей и занимает седьмое место на Западе. В среду, 19 ноября, «рыцари» дома сыграют против «Рейнджерс».

Миннесота
3:2
1:1, 1:0, 0:1
ОТ
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
17.11.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Xcel Energy Center, 17439 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Брюс Кэссиди
Вратари
Филип Густавссон
(00:00-64:50)
Карл Линдбом
(00:00-64:50)
1-й период
04:49
Юэль Эрикссон Эк
(Маркус Юханссон, Матс Зуккарелло)
06:39
Мэтт Болди
12:46
Брэден Боумэн
14:26
Юэль Эрикссон Эк
15:14
Павел Дорофеев
(Томаш Гертл, Митчелл Марнер)
17:40
Зак Уайтклауд
2-й период
26:12
Кэдан Корчак
29:05
Яков Тренин
(Маркус Фолиньо, Данила Юров)
39:27
Мэтт Болди
3-й период
45:02
Джаред Сперджен
46:35
Райлли Смит
(Ши Теодор, Иван Барбашев)
Овертайм
64:31
Ши Теодор
64:50
Кирилл Капризов
(Матс Зуккарелло, Мэтт Болди)
Статистика
Миннесота
Вегас
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
1
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
