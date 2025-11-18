Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.35
П2
3.67
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.31
П2
2.18
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.14
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.20
П2
2.79
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.19
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.33
П2
3.66
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
3
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Коламбус
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
8
:
Ванкувер
5
П1
X
П2

Бобровский вышел на чистое девятое место по победам в НХЛ

«Флорида» дома обыграла «Ванкувер» (8:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дубль оформил Сет Джонс (20', 49'), еще по одной шайбе забросили Эй Джей Грир (16'), Люк Канин (23'), Эван Родригес (27'), Антон Лунделль (28'), Сэм Беннетт (45') и Брэд Маршан (59'). У гостей дублем отметился Элиас Петтерссон (28', 42'), также забивали Дрю О'Коннор (15'), Джейк Дебраск (16') и Филип Гронек (44').

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 10 из 15 бросков по своим воротам и одержал девятую победу в этом сезоне. Всего на счету 37-летнего россиянина 438 выигранных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему он вышел на чистое девятое место в истории лиги по этому показателю, опередив легендарного канадца Жака Планта.

Лидеры НХЛ по числу вратарских побед в регулярных чемпионатах:

  1. Мартин Бродо (Канада) — 691 победа в 1266 матчах (54,6%)
  2. Марк-Андре Флери (Канада) — 575 побед в 1051 матче (54,6%)
  3. Патрик Руа (Канада) — 551 победа в 1029 матчах (53,6%)
  4. Роберто Луонго (Канада) — 489 побед в 1044 матчах (46,8%)
  5. Эд Белфур (Канада) — 484 победы в 963 матчах (50,3%)
  6. Хенрик Лундквист (Швеция) — 459 побед в 887 матчах (51,8%)
  7. Кертис Джозеф (Канада) — 454 победы в 943 матчах (48,2%)
  8. Терри Савчук (Канада) — 445 побед в 971 матче (45,8%)
  9. Сергей Бобровский (Россия) — 438 побед в 768 матчах (57,0%)
  10. Жак Плант (Канада) — 437 побед в 937 матчах (46,6%)

«Флорида» одержала третью победу в четырех последних матчах и поднялась на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 21 ноября, «пантеры» дома сыграют против «Нью-Джерси».

Флорида
8:5
2:2, 3:1, 3:2
Ванкувер
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
18.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19260 зрителей
Главные тренеры
Пол Морис
Адам Фут
Вратари
Сергей Бобровский
(00:00-59:51)
И. Патера
(00:00-44:30)
И. Патера
(44:56-54:01)
И. Патера
(56:36-58:04)
И. Патера
(c 58:14)
1-й период
04:22
Макс Сассон
14:50
Дрю О`Коннор
(Куинн Хьюз, Тайлер Майерс)
15:06
Увис Балинскис
15:14
Джейк Дебраск
(Куинн Хьюз, Кифер Шервуд)
15:50
Эй Джей Грир
(Сэм Беннетт, Картер Верхэге)
19:02
Куинн Хьюз
19:52
Сет Джонс
(Сергей Бобровский, Сэм Райнхарт)
19:52
Маркус Петтерссон
2-й период
22:23
Люк Канин
(Густав Форслинг, Ноа Грегор)
22:50
Сэм Беннетт
22:50
Сэм Беннетт
22:50
Кифер Шервуд
26:10
Эван Родригес
(Сэм Райнхарт, Йеспер Боквист)
27:17
Антон Лунделл
(Брэд Маршан, Аарон Экблад)
27:55
Элиас Петтерссон
(Куинн Хьюз, Эвандер Кейн)
34:47
Эвандер Кейн
39:12
Нико Миккола
39:12
Нико Миккола
39:12
Тайлер Майерс
39:12
Тайлер Майерс
3-й период
41:24
Элиас Петтерссон
(Кифер Шервуд, Том Вилландер)
41:55
Джефф Питри
43:14
Филип Гронек
(Эвандер Кейн, Макс Сассон)
44:02
Сэм Беннетт
(Нико Миккола, Увис Балинскис)
44:56
Йеспер Боквист
47:11
Маркус Петтерссон
48:19
Сет Джонс
(Сэм Райнхарт, Картер Верхэге)
53:13
Сэм Беннетт
56:36
Кифер Шервуд
58:04
Эй Джей Грир
58:14
Брэд Маршан
Статистика
Флорида
Ванкувер
Штрафное время
18
18
Игра в большинстве
6
6
Голы в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит