Бобровский вышел на чистое девятое место по победам в НХЛ

У хозяев дубль оформил Сет Джонс (20', 49'), еще по одной шайбе забросили Эй Джей Грир (16'), Люк Канин (23'), Эван Родригес (27'), Антон Лунделль (28'), Сэм Беннетт (45') и Брэд Маршан (59'). У гостей дублем отметился Элиас Петтерссон (28', 42'), также забивали Дрю О'Коннор (15'), Джейк Дебраск (16') и Филип Гронек (44').
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 10 из 15 бросков по своим воротам и одержал девятую победу в этом сезоне. Всего на счету 37-летнего россиянина 438 выигранных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему он вышел на чистое девятое место в истории лиги по этому показателю, опередив легендарного канадца Жака Планта.
Лидеры НХЛ по числу вратарских побед в регулярных чемпионатах:
- Мартин Бродо (Канада) — 691 победа в 1266 матчах (54,6%)
- Марк-Андре Флери (Канада) — 575 побед в 1051 матче (54,6%)
- Патрик Руа (Канада) — 551 победа в 1029 матчах (53,6%)
- Роберто Луонго (Канада) — 489 побед в 1044 матчах (46,8%)
- Эд Белфур (Канада) — 484 победы в 963 матчах (50,3%)
- Хенрик Лундквист (Швеция) — 459 побед в 887 матчах (51,8%)
- Кертис Джозеф (Канада) — 454 победы в 943 матчах (48,2%)
- Терри Савчук (Канада) — 445 побед в 971 матче (45,8%)
- Сергей Бобровский (Россия) — 438 побед в 768 матчах (57,0%)
- Жак Плант (Канада) — 437 побед в 937 матчах (46,6%)
«Флорида» одержала третью победу в четырех последних матчах и поднялась на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 21 ноября, «пантеры» дома сыграют против «Нью-Джерси».
Пол Морис
Адам Фут
Сергей Бобровский
(00:00-59:51)
И. Патера
(00:00-44:30)
И. Патера
(44:56-54:01)
И. Патера
(56:36-58:04)
И. Патера
(c 58:14)
04:22
Макс Сассон
14:50
Дрю О`Коннор
(Куинн Хьюз, Тайлер Майерс)
15:06
Увис Балинскис
15:14
Джейк Дебраск
(Куинн Хьюз, Кифер Шервуд)
15:50
Эй Джей Грир
(Сэм Беннетт, Картер Верхэге)
19:02
Куинн Хьюз
19:52
Сет Джонс
(Сергей Бобровский, Сэм Райнхарт)
19:52
Маркус Петтерссон
22:23
Люк Канин
(Густав Форслинг, Ноа Грегор)
22:50
Сэм Беннетт
22:50
Сэм Беннетт
22:50
Кифер Шервуд
26:10
Эван Родригес
(Сэм Райнхарт, Йеспер Боквист)
27:17
Антон Лунделл
(Брэд Маршан, Аарон Экблад)
27:55
Элиас Петтерссон
(Куинн Хьюз, Эвандер Кейн)
34:47
Эвандер Кейн
39:12
Нико Миккола
39:12
Нико Миккола
39:12
Тайлер Майерс
39:12
Тайлер Майерс
41:24
Элиас Петтерссон
(Кифер Шервуд, Том Вилландер)
41:55
Джефф Питри
43:14
Филип Гронек
(Эвандер Кейн, Макс Сассон)
44:02
Сэм Беннетт
(Нико Миккола, Увис Балинскис)
44:56
Йеспер Боквист
47:11
Маркус Петтерссон
48:19
Сет Джонс
(Сэм Райнхарт, Картер Верхэге)
53:13
Сэм Беннетт
56:36
Кифер Шервуд
58:04
Эй Джей Грир
58:14
Брэд Маршан
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит