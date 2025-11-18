Бобровский вышел на чистое девятое место по победам в НХЛ

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 10 из 15 бросков по своим воротам и одержал девятую победу в этом сезоне. Всего на счету 37-летнего россиянина 438 выигранных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему он вышел на чистое девятое место в истории лиги по этому показателю, опередив легендарного канадца Жака Планта.