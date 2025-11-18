Марченко признан первой звездой матча «Коламбус» — «Монреаль»

Марченко продлил свою серию матчей с набранными очками до 12 и теперь находится в шаге от повторения рекорда «Коламбуса», который в сезоне-2014/15 установил Райан Джохансен. Всего на его счету 19 сыгранных матчей, в которых он набрал 22 (8+14) очков. Марченко является лучшим бомбардиром «Коламбуса» в этом сезоне.