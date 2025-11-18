Ричмонд
Марченко признан первой звездой матча «Коламбус» — «Монреаль»

«Коламбус» дома обыграл «Монреаль» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев голами отметились Зак Веренски (7'), Адам Фантилли (30') и Дмитрий Воронков (34'). У гостей забивали Оливер Капанен (25'), Джош Андерсон (49') и Лэйн Хатсон (59'). Победу «Коламбусу» в серии буллитов принес точный бросок Кирилла Марченко.

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко также поучаствовал во второй и третьей шайбах своей команды, отметившись двумя результативными передачами. 25-летний россиянин был признан первой звездой матча.

Марченко продлил свою серию матчей с набранными очками до 12 и теперь находится в шаге от повторения рекорда «Коламбуса», который в сезоне-2014/15 установил Райан Джохансен. Всего на его счету 19 сыгранных матчей, в которых он набрал 22 (8+14) очков. Марченко является лучшим бомбардиром «Коламбуса» в этом сезоне.

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил восьмую шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал во втором голе своей команды, отметившись результативной передачей. 25-летний россиянин был признан третьей звездой матча. Всего на его счету 19 сыгранных матчей, в которых он набрал 16 (8+8) очков.

«Коламбус» одержал третью победу в четырех последних матчах и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 19 ноября, «мундиры» на выезде сыграют против «Виннипега».

Коламбус
4:3
1:0, 2:1, 0:2, 0:0
Б
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
18.11.2025, 03:30 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 14811 зрителей
Главные тренеры
Дин Эвасон
Мартен Сан-Луи
Вратари
Джет Гривз
(00:00-65:00)
Якуб Добеш
(00:00-64:28)
1-й период
06:58
Зак Веренски
(Матье Оливье, Чарли Койл)
2-й период
24:47
Оливер Капанен
(Иван Демидов, Майкл Мэтисон)
29:47
Адам Фантилли
(Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков)
30:26
Джаред Дэвидсон
32:05
Ник Сузуки
33:32
Дмитрий Воронков
(Кирилл Марченко, Зак Веренски)
3-й период
48:28
Джош Андерсон
(Лэйн Хатсон, Джейк Эванс)
58:41
Лэйн Хатсон
(Ноа Добсон, Коул Кофилд)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Кирилл Марченко
(Коламбус)
Статистика
Коламбус
Монреаль
Штрафное время
0
4
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит