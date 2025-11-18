Марченко признан первой звездой матча «Коламбус» — «Монреаль»

У хозяев голами отметились Зак Веренски (7'), Адам Фантилли (30') и Дмитрий Воронков (34'). У гостей забивали Оливер Капанен (25'), Джош Андерсон (49') и Лэйн Хатсон (59'). Победу «Коламбусу» в серии буллитов принес точный бросок Кирилла Марченко.
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко также поучаствовал во второй и третьей шайбах своей команды, отметившись двумя результативными передачами. 25-летний россиянин был признан первой звездой матча.
Марченко продлил свою серию матчей с набранными очками до 12 и теперь находится в шаге от повторения рекорда «Коламбуса», который в сезоне-2014/15 установил Райан Джохансен. Всего на его счету 19 сыгранных матчей, в которых он набрал 22 (8+14) очков. Марченко является лучшим бомбардиром «Коламбуса» в этом сезоне.
Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил восьмую шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал во втором голе своей команды, отметившись результативной передачей. 25-летний россиянин был признан третьей звездой матча. Всего на его счету 19 сыгранных матчей, в которых он набрал 16 (8+8) очков.
«Коламбус» одержал третью победу в четырех последних матчах и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 19 ноября, «мундиры» на выезде сыграют против «Виннипега».
Дин Эвасон
Мартен Сан-Луи
Джет Гривз
(00:00-65:00)
Якуб Добеш
(00:00-64:28)
06:58
Зак Веренски
(Матье Оливье, Чарли Койл)
24:47
Оливер Капанен
(Иван Демидов, Майкл Мэтисон)
29:47
Адам Фантилли
(Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков)
30:26
Джаред Дэвидсон
32:05
Ник Сузуки
33:32
Дмитрий Воронков
(Кирилл Марченко, Зак Веренски)
48:28
Джош Андерсон
(Лэйн Хатсон, Джейк Эванс)
58:41
Лэйн Хатсон
(Ноа Добсон, Коул Кофилд)
победный бросок: Кирилл Марченко
(Коламбус)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит