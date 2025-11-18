Кочетков признан первой звездой матча «Бостон» — «Каролина»

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 29 из 30 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. Единственный гол 26-летний россиянин пропустил за десять секунд до финальной сирены. Кочетков выиграл все четыре матча в этом сезоне, в которых он выходил на лед в стартовом составе.