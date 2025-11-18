Кочетков признан первой звездой матча «Бостон» — «Каролина»

У гостей заброшенными шайбами отметились Джордан Стаал (29'), Марк Янковски (34') и Тэйлор Холл (58'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Райли Тафти (60').
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 29 из 30 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. Единственный гол 26-летний россиянин пропустил за десять секунд до финальной сирены. Кочетков выиграл все четыре матча в этом сезоне, в которых он выходил на лед в стартовом составе.
«Каролина» выиграла шесть из восьми последних матчей и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующего «Нью-Джерси» по дополнительным показателям. В четверг, 20 ноября, «ураганы» на выезде сыграют против «Миннесоты».
В другом матче игрового дня «Анахайм» дома обыграл «Юту» (3:2 ОТ). Защитник «Юты» Михаил Сергачев поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей.
Марко Штурм
Род Бриндамор
Джереми Суэймен
Петр Кочетков
07:09
К`Андре Миллер
11:25
Никита Задоров
28:25
Джордан Стаал
(Йоэль Нюстрём, Вильям Каррье)
33:34
Марк Янковски
(Тэйлор Холл, Шон Уокер)
38:13
Джордан Мартинук
47:23
Никита Задоров
47:23
Шейн Гостисбеер
50:54
Фрейзер Минтен
54:39
Андрей Свечников
57:27
Тэйлор Холл
(Йоэль Нюстрём)
58:08
Александр Никишин
59:47
Райли Тафти
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит