Кочетков признан первой звездой матча «Бостон» — «Каролина»

«Каролина» на выезде обыграла «Бостон» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей заброшенными шайбами отметились Джордан Стаал (29'), Марк Янковски (34') и Тэйлор Холл (58'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Райли Тафти (60').

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 29 из 30 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. Единственный гол 26-летний россиянин пропустил за десять секунд до финальной сирены. Кочетков выиграл все четыре матча в этом сезоне, в которых он выходил на лед в стартовом составе.

«Каролина» выиграла шесть из восьми последних матчей и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующего «Нью-Джерси» по дополнительным показателям. В четверг, 20 ноября, «ураганы» на выезде сыграют против «Миннесоты».

В другом матче игрового дня «Анахайм» дома обыграл «Юту» (3:2 ОТ). Защитник «Юты» Михаил Сергачев поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

Бостон
1:3
0:0, 0:2, 1:1
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
18.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Марко Штурм
Род Бриндамор
Вратари
Джереми Суэймен
Петр Кочетков
1-й период
07:09
К`Андре Миллер
11:25
Никита Задоров
2-й период
28:25
Джордан Стаал
(Йоэль Нюстрём, Вильям Каррье)
33:34
Марк Янковски
(Тэйлор Холл, Шон Уокер)
38:13
Джордан Мартинук
3-й период
47:23
Никита Задоров
47:23
Шейн Гостисбеер
50:54
Фрейзер Минтен
54:39
Андрей Свечников
57:27
Тэйлор Холл
(Йоэль Нюстрём)
58:08
Александр Никишин
59:47
Райли Тафти
Статистика
Бостон
Каролина
Штрафное время
6
10
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
