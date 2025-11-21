Ричмонд
Овечкин оформил хет-трик и вошел в топ-10 бомбардиров в истории

«Вашингтон» на выезде обыграл «Монреаль» (8:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей хет-трик оформил Александр Овечкин (1', 57', 58'), по дублю оформили Этен Фрэнк (22', 24') и Сонни Милано (38', 59'), еще одну шайбу забросил Джейкоб Чикран (35'). У хозяев забивали Брендан Галлахер (16'), Джо Велено (28'), Ник Сузуки (36') и Майк Мэтисон (46').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин был признан первой звездой матча. 40-летний россиянин оформил первый хет-трик в этом сезоне, продлив свою голевую серию до четырех матчей, а также поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

Всего на счету 40-летнего россиянина 21 сыгранный матч в этом сезоне, в которых он набрал 20 (10+10) очков.

Овечкин забросил 905-ю, 906-ю и 907-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, обновив снайперский рекорд лиги. Теперь на его счету 984 шайбы с учетом плей-офф. От рекордного показателя Гретцки (1016) он отстает на 32 шайбы.

Также Овечкин вошел в десятку лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов НХЛ, вытеснив из нее Джо Сакика. На счету россиянина 1643 (907+736) очка в 1512 матчах.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ

  1. Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах
  2. Яромир Ягр — 1921 (766+1155) очко в 1733 матчах
  3. Марк Мессье — 1887 (694+1193) очков в 1756 матчах
  4. Горди Хоу — 1850 (801+1049) очков в 1767 матчах
  5. Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) очков в 1731 матчах
  6. Марсель Дионн — 1771 (731+1040) очко в 1348 матчах
  7. Стив Айзерман — 1755 (692+1063) очков в 1514 матчах
  8. Марио Лемье — 1723 (690+1033) очка в 915 матчах
  9. Сидни Кросби — 1708 (637+1073) очков в 1371 матчах
  10. Александр Овечкин — 1643 (907+736) очка в 1512 матчах

Кроме того, Овечкин оформил 33-й хет-трик за карьеру и вышел на четвертое место по этому показателю в истории НХЛ, опередив Фила Эспозито и сравнявшись с Бреттом Халлом.

Рекордсмены НХЛ по числу хет-триков за карьеру

  1. Уэйн Гретцки — 50
  2. Марио Лемье — 40
  3. Майк Босси — 39
  4. Александр Овечкин — 33
  5. Бретт Халл — 33

Овечкин стал шестым игроком в истории НХЛ, кому удалось оформить хет-трик в возрасте 40+ лет. Он присоединился к Горди Хоу, Джонни Бьюсику, Николасу Лидстрему, Теему Селянне и Яромиру Ягру. Также он стал вторым игроком после Селянне, который сумел в таком возрасте забросить шесть шайб на отрезке из четырех матчей.

Помимо этого Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ без учета шайб в пустые ворота. Теперь на его счету 840 шайб, заброшенных вратарям, против 838 у легендарного канадца.

В концовке первого периода Овечкин стал жертвой провокации со стороны нападающего «Монреаля» Джоша Андерсона, что привело к потасовке, в результате которой россиянин получил малый двухминутный штраф.

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 19-летнего россиянина 20 сыгранных матчей, в которых он набрал 15 (4+11) очков.

«Вашингтон» одержал третью победу подряд и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 23 ноября, «столичные» дома сыграют против «Тампы».

«Монреаль» проиграл пятую игру подряд и опустился на 12-е место на Востоке. В тот же день «трехцветные» дома сыграют против «Торонто».

Монреаль
4:8
1:1, 2:4, 1:3
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
21.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 20962 зрителя
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Спенсер Карбери
Вратари
Самуэль Монтембо
(00:00-13:40)
Чарли Линдгрен
Самуэль Монтембо
(14:28-23:38)
Якуб Добеш
(23:38-57:22)
Якуб Добеш
(c 57:56)
1-й период
00:58
Юрай Слафковски
01:00
Александр Овечкин
(Дилан Строум)
06:27
Майкл Мэтисон
09:03
Джастин Сурдиф
14:28
Джейкоб Чикран
15:47
Брендан Галлахер
(Иван Демидов, Ноа Добсон)
15:58
Джошуа Рой
17:11
Итэн Фрэнк
19:47
Джош Андерсон
19:47
Александр Овечкин
2-й период
20:00
Майкл Мэтисон
22:00
Итэн Фрэнк
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
23:38
Итэн Фрэнк
(Алексей Протас, Хендрикс Лапьер)
27:53
Джозеф Велено
(Брендан Галлахер, Майкл Мэтисон)
34:26
Джейкоб Чикран
(Джон Карлсон)
35:04
Ник Сузуки
(Захари Болдюк, Александр Каррье)
37:25
Сонни Милано
(Расмус Сандин, Итэн Фрэнк)
3-й период
45:37
Майкл Мэтисон
(Коул Кофилд, Лэйн Хатсон)
56:03
Александр Овечкин
(Дилан Строум)
57:56
Александр Овечкин
(Джон Карлсон)
58:34
Сонни Милано
(Хендрикс Лапьер, Итэн Фрэнк)
59:25
Джош Андерсон
59:25
Райан Леонард
Статистика
Монреаль
Вашингтон
Штрафное время
12
10
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
1
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
