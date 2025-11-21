Овечкин оформил хет-трик и вошел в топ-10 бомбардиров в истории

Овечкин стал шестым игроком в истории НХЛ, кому удалось оформить хет-трик в возрасте 40+ лет. Он присоединился к Горди Хоу, Джонни Бьюсику, Николасу Лидстрему, Теему Селянне и Яромиру Ягру. Также он стал вторым игроком после Селянне, который сумел в таком возрасте забросить шесть шайб на отрезке из четырех матчей.