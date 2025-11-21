Дубль Шабанова и шатаут Сорокина принесли «Айлендерс» победу

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 29 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча. 30-летний россиянин отстоял на ноль во второй раз в сезоне и в 24-й — в заокеанской карьере. Он вплотную приблизился к рекорду «Айлендерс» по числу шатаутов, который принадлежит Гленну Решу (25).