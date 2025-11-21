Дубль Шабанова и шатаут Сорокина принесли «Айлендерс» победу

Дубль в этой встрече оформил Максим Шабанов (15', 47'), еще по одной шайбе забросили Калум Ричи (7'), Мэтью Барзал (24') и Бо Хорват (26').
Нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов был признан первой звездой встречи. Он оформил первый дубль в НХЛ, а также поучаствовал в первой шайбе своей команды, записав себе в актив результативную передачу. Всего на счету 25-летнего россиянина после 9 сыгранных матчей 6 (3+3) набранных очков.
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 29 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча. 30-летний россиянин отстоял на ноль во второй раз в сезоне и в 24-й — в заокеанской карьере. Он вплотную приблизился к рекорду «Айлендерс» по числу шатаутов, который принадлежит Гленну Решу (25).
«Айлендерс» выиграли шесть из семи последних матчей и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 22 ноября, «островитяне» дома сыграют против «Сент-Луиса».
