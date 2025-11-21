Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.33
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
4
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
2
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
0
:
Айлендерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Вашингтон
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
2
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2

Дубль Шабанова и шатаут Сорокина принесли «Айлендерс» победу

«Айлендерс» на выезде разгромили «Детройт» (5:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Bruce Bennett/Getty Images

Дубль в этой встрече оформил Максим Шабанов (15', 47'), еще по одной шайбе забросили Калум Ричи (7'), Мэтью Барзал (24') и Бо Хорват (26').

Нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов был признан первой звездой встречи. Он оформил первый дубль в НХЛ, а также поучаствовал в первой шайбе своей команды, записав себе в актив результативную передачу. Всего на счету 25-летнего россиянина после 9 сыгранных матчей 6 (3+3) набранных очков.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 29 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча. 30-летний россиянин отстоял на ноль во второй раз в сезоне и в 24-й — в заокеанской карьере. Он вплотную приблизился к рекорду «Айлендерс» по числу шатаутов, который принадлежит Гленну Решу (25).

«Айлендерс» выиграли шесть из семи последних матчей и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 22 ноября, «островитяне» дома сыграют против «Сент-Луиса».

Детройт
0:5
0:2, 0:2, 0:1
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
21.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Little Caesars Arena, 18918 зрителей
Главные тренеры
Тодд Маклеллан
Патрик Руа
Вратари
Джон Гибсон
Илья Сорокин
1-й период
03:35
Джей Ти Комфер
06:46
Калум Ритчи
(Максим Шабанов, Адам Боквист)
11:27
Симон Эдвинссон
14:54
Максим Шабанов
(Кейси Сизикас, Калум Ритчи)
18:57
Мориц Зайдер
18:57
Эмиль Хейнеман
2-й период
23:19
Мэтью Барзал
25:04
Бо Хорват
(Райан Пулок, Эмиль Хейнеман)
32:27
Бен Чиаро
32:27
Бен Чиаро
38:31
Марко Каспер
3-й период
46:52
Максим Шабанов
(Кейси Сизикас)
49:04
Бен Чиаро
49:04
Бен Чиаро
49:04
Скотт Мэйфилд
49:04
Скотт Мэйфилд
49:04
Скотт Мэйфилд
58:21
Марко Каспер
58:21
Энтони Деанджело
Статистика
Детройт
Айлендерс
Штрафное время
37
21
Игра в большинстве
1
4
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит