Гол и передача Воронкова помогли «Коламбусу» обыграть «Торонто»

«Сан-Хосе» дома обыграл «Лос-Анджелес» (4:3 Б). Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 31 из 34 бросков по своим воротам, а также парировал три броска в послематчевой серии буллитов.

