Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.33
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
4
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
2
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
0
:
Айлендерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Вашингтон
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
2
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2

Гол и передача Воронкова помогли «Коламбусу» обыграть «Торонто»

«Коламбус» на выезде обыграл «Торонто» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей в основное время отличились Дмитрий Воронков (24') и Адам Фантилли (33'). У хозяев забивали Дакота Мермис (35') и Джон Таварес (44'). Победу «Коламбусу» принес точный бросок Адама Фантилли за 39 секунд до конца овертайма.

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил девятую шайбу в сезоне, а также поучаствовал во втором голе своей команды, отметившись результативной передачей. Всего на счету 25-летнего россиянина после 21 сыгранного матча 18 (9+9) очков.

«Коламбус» одержал четвертую победу в шести последних матчах и поднялся на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 22 ноября, «мундиры» на выезде сыграют против «Детройта».

Другие результаты игрового дня:

«Колорадо» дома обыграл «Рейнджерс» (6:3). Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 29 из 33 бросков по своим воротам.

«Вегас» на выезде победил «Юту» (4:1). Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

«Сан-Хосе» дома обыграл «Лос-Анджелес» (4:3 Б). Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 31 из 34 бросков по своим воротам, а также парировал три броска в послематчевой серии буллитов.