Гол и передача Воронкова помогли «Коламбусу» обыграть «Торонто»

У гостей в основное время отличились Дмитрий Воронков (24') и Адам Фантилли (33'). У хозяев забивали Дакота Мермис (35') и Джон Таварес (44'). Победу «Коламбусу» принес точный бросок Адама Фантилли за 39 секунд до конца овертайма.
Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил девятую шайбу в сезоне, а также поучаствовал во втором голе своей команды, отметившись результативной передачей. Всего на счету 25-летнего россиянина после 21 сыгранного матча 18 (9+9) очков.
«Коламбус» одержал четвертую победу в шести последних матчах и поднялся на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 22 ноября, «мундиры» на выезде сыграют против «Детройта».
Другие результаты игрового дня:
«Колорадо» дома обыграл «Рейнджерс» (6:3). Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 29 из 33 бросков по своим воротам.
«Вегас» на выезде победил «Юту» (4:1). Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей.
«Сан-Хосе» дома обыграл «Лос-Анджелес» (4:3 Б). Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 31 из 34 бросков по своим воротам, а также парировал три броска в послематчевой серии буллитов.