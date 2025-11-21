Овечкин с хет-триком признан первой звездой дня в НХЛ

Напомним, Овечкин забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (8:4) и отметился результативной передачей. 40-летний россиянин оформил первый хет-трик в этом сезоне и был признан первой звездой игрового дня НХЛ.
Второй звездой дня стал лидер «Колорадо» Натан Маккиннон, который во встрече с «Рейнджерс» (6:3) отметился двумя заброшенными шайбами и отдал результативную передачу.
Третьей звездой игрового дня был признан форвард «Вегаса» Джек Айкел. В игре с «Ютой» (4:1) хоккеист оформил дубль и сделал голевую передачу.
Всего на счету Овечкина 21 сыгранный матч в текущем сезоне, в которых он набрал 20 (10+10) очков.
Овечкин забросил 907 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, обновив снайперский рекорд лиги. Теперь на его счету 984 шайбы с учетом плей-офф. От рекордного показателя Гретцки (1016) он отстает на 32 шайбы.
Также Александр Овечкин вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов НХЛ, сместив с нее Джо Сакика. На счету россиянина 1643 (907+736) очка в 1512 матчах. Кроме того, Александр Овечкин оформил 33-й хет-трик за карьеру и вышел на четвертое место по этому показателю в истории НХЛ, опередив Фила Эспозито и сравнявшись с Бреттом Халлом.
«Вашингтон» одержал третью победу подряд и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Мартен Сан-Луи
Спенсер Карбери
Самуэль Монтембо
(00:00-13:40)
Чарли Линдгрен
Самуэль Монтембо
(14:28-23:38)
Якуб Добеш
(23:38-57:22)
Якуб Добеш
(c 57:56)
00:58
Юрай Слафковски
01:00
Александр Овечкин
(Дилан Строум)
06:27
Майкл Мэтисон
09:03
Джастин Сурдиф
14:28
Джейкоб Чикран
15:47
Брендан Галлахер
(Иван Демидов, Ноа Добсон)
15:58
Джошуа Рой
17:11
Итэн Фрэнк
19:47
Джош Андерсон
19:47
Александр Овечкин
20:00
Майкл Мэтисон
22:00
Итэн Фрэнк
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
23:38
Итэн Фрэнк
(Алексей Протас, Хендрикс Лапьер)
27:53
Джозеф Велено
(Брендан Галлахер, Майкл Мэтисон)
34:26
Джейкоб Чикран
(Джон Карлсон)
35:04
Ник Сузуки
(Захари Болдюк, Александр Каррье)
37:25
Сонни Милано
(Расмус Сандин, Итэн Фрэнк)
45:37
Майкл Мэтисон
(Коул Кофилд, Лэйн Хатсон)
56:03
Александр Овечкин
(Дилан Строум)
57:56
Александр Овечкин
(Джон Карлсон)
58:34
Сонни Милано
(Хендрикс Лапьер, Итэн Фрэнк)
59:25
Джош Андерсон
59:25
Райан Леонард
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит