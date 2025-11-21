Овечкин с хет-триком признан первой звездой дня в НХЛ

Также Александр Овечкин вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов НХЛ, сместив с нее Джо Сакика. На счету россиянина 1643 (907+736) очка в 1512 матчах. Кроме того, Александр Овечкин оформил 33-й хет-трик за карьеру и вышел на четвертое место по этому показателю в истории НХЛ, опередив Фила Эспозито и сравнявшись с Бреттом Халлом.