У одноклубника Овечкина во время игры с «Монреалем» родился ребенок

28-летний хоккеист узнал о начале родов своей жены Тайлер во время предматчевой разминки. Строум признался, что несмотря на волнение, сосредоточился на игре, а партнеры по команде поддерживали его, зная, что происходит. Роды прошли успешно, и его дочь Кимберли появилась на свет к концу первого периода.