Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.33
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
4
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
2
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
0
:
Айлендерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Вашингтон
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
2
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2

У одноклубника Овечкина во время игры с «Монреалем» родился ребенок

У форварда «Вашингтона» Дилана Строума во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (8:4) родился третий ребенок.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

28-летний хоккеист узнал о начале родов своей жены Тайлер во время предматчевой разминки. Строум признался, что несмотря на волнение, сосредоточился на игре, а партнеры по команде поддерживали его, зная, что происходит. Роды прошли успешно, и его дочь Кимберли появилась на свет к концу первого периода.

«В моей голове бушевало столько эмоций. В первую очередь хотелось убедиться, что все в порядке. Это довольно пугающая ситуация», — приводит слова Строума пресс-служба НХЛ.

Дилан Строум и его жена Тайлер уже воспитывают двух дочерей: 4-летнюю Уэсли и 2-летнюю Эмерсон.

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 8:4. У гостей хет-трик оформил 40-летний россиянин Александр Овечкин (1', 57', 58'), еще по две шайбы забросили Этен Фрэнк (22', 24') и Сонни Милано (38', 59'), также один гол на счету Джейкоба Чикрана (35'). У хозяев отметились Брендан Галлахер (16'), Джо Велено (28'), Ник Сузуки (36') и Майк Мэтисон (46').

«Вашингтон» одержал третью победу подряд и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 23 ноября, «столичные» дома сыграют против «Тампы».