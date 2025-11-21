У одноклубника Овечкина во время игры с «Монреалем» родился ребенок

28-летний хоккеист узнал о начале родов своей жены Тайлер во время предматчевой разминки. Строум признался, что несмотря на волнение, сосредоточился на игре, а партнеры по команде поддерживали его, зная, что происходит. Роды прошли успешно, и его дочь Кимберли появилась на свет к концу первого периода.
«В моей голове бушевало столько эмоций. В первую очередь хотелось убедиться, что все в порядке. Это довольно пугающая ситуация», — приводит слова Строума пресс-служба НХЛ.
Дилан Строум и его жена Тайлер уже воспитывают двух дочерей: 4-летнюю Уэсли и 2-летнюю Эмерсон.
«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 8:4. У гостей хет-трик оформил 40-летний россиянин Александр Овечкин (1', 57', 58'), еще по две шайбы забросили Этен Фрэнк (22', 24') и Сонни Милано (38', 59'), также один гол на счету Джейкоба Чикрана (35'). У хозяев отметились Брендан Галлахер (16'), Джо Велено (28'), Ник Сузуки (36') и Майк Мэтисон (46').
«Вашингтон» одержал третью победу подряд и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 23 ноября, «столичные» дома сыграют против «Тампы».