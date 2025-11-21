«Просто делаю свою работу». Овечкин — о хет-трике с «Монреалем»

40-летний россиянин отметил своего партнера по звену Дилана Строума, который отдал три результативных передачи и у которого во время матча родился третий ребенок.
«Взлеты и падения иногда случаются. Порой достаточно забросить одну шайбу, и становится гораздо легче. В сегодняшних голах большая заслуга Дилана Строума: выигранное вбрасывание, выход два в один. Он был неудержим сегодня. Я просто стараюсь делать свою работу и наслаждаюсь моментом. Никогда не знаешь, что будет дальше», — сказал Овечкин.
Минувшей ночью Овечкин забросил 905-ю, 906-ю и 907-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, обновив снайперский рекорд лиги. Теперь на его счету 984 шайбы с учетом плей-офф. От рекордного показателя Гретцки (1016) он отстает на 32 шайбы.
Всего на счету Овечкина 21 сыгранный матч в этом сезоне, в которых он набрал 20 (10+10) очков.
«Вашингтон» одержал третью победу подряд и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 23 ноября, «столичные» дома сыграют против «Тампы».