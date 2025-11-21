«Просто делаю свою работу». Овечкин — о хет-трике с «Монреалем»

«Взлеты и падения иногда случаются. Порой достаточно забросить одну шайбу, и становится гораздо легче. В сегодняшних голах большая заслуга Дилана Строума: выигранное вбрасывание, выход два в один. Он был неудержим сегодня. Я просто стараюсь делать свою работу и наслаждаюсь моментом. Никогда не знаешь, что будет дальше», — сказал Овечкин.