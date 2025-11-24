Рантанен отстранен на один матч после тяжелой травмы Романова

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Далласом» и «Айлендерс» (2:3) Рантанен на последних секундах встречи на скорости толкнул 25-летнего Александра Романова на борт. Россиянин не смог самостоятельно подняться со льда и покинул площадку лишь при помощи партнеров по команде. Главный тренер «Далласа» Патрик Руа выразил возмущение поведением соперника в этом эпизоде.
Отстранение Рантанена было назначено автоматически: по регламенту НХЛ хоккеист, получивший два дисциплинарных удаления (game misconduct) за подобные нарушения и не имевший серии из 41 матча подряд без таких штрафов, лишается права участвовать в следующей игре команды регулярного чемпионата.
Позднее стало известно, что Романов пропустит 5−6 месяцев из-за травмы и может больше не сыграть в нынешнем регулярном чемпионате. Ему потребуется операция на плече.
Александр Романов является воспитанником столичных «Крыльев Советов». Также за карьеру он играл за ЦСКА и «Монреаль Канадиенс». С 2022 года Романов выступает за нью-йоркский клуб.
Глен Гулутзан
Патрик Руа
Джейк Эттинджер
(00:00-57:32)
Давид Риттих
30:31
Калум Ритчи
(Энтони Дюклер, Райан Пулок)
32:26
Джейсон Робертсон
(Тайлер Сегин, Миро Хейсканен)
43:12
Бо Хорват
(Кайл Палмиери, Эмиль Хейнеман)
46:48
Бо Хорват
46:48
Бо Хорват
46:48
Бо Хорват
47:38
Кайл Палмиери
47:52
Джейми Бенн
53:08
Мэттью Шефер
54:29
Джейсон Робертсон
58:01
Джейсон Робертсон
(Тайлер Сегин, Микко Рантанен)
59:32
Микко Рантанен
59:32
Микко Рантанен
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит