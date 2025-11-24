Рантанен отстранен на один матч после тяжелой травмы Романова

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Далласом» и «Айлендерс» (2:3) Рантанен на последних секундах встречи на скорости толкнул 25-летнего Александра Романова на борт. Россиянин не смог самостоятельно подняться со льда и покинул площадку лишь при помощи партнеров по команде. Главный тренер «Далласа» Патрик Руа выразил возмущение поведением соперника в этом эпизоде.