Голы Капризова и Юрова принесли «Миннесоте» победу в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили российские нападающие Данила Юров (29-я минута) и Кирилл Капризов (47), а также американский защитник Брок Фэйбер (39). Российский форвард «Миннесоты» Яков Тренин отметился результативной передачей.
На счету Капризова 27 очков (13 голов + 14 передач) в 23 матчах текущего сезона. Он укрепил лидерство в гонке снайперов сезона НХЛ среди россиян, оторвавшись от Павла Дорофеева из «Вегаса» (11), Александра Овечкина из «Вашингтона» (10) и Никиты Кучерова из «Тампы» (10).
Также Капризов лидирует в гонке бомбардиров сезона среди россиян. Следом идут игрок «Питтсбурга» Евгений Малкин (24), Никита Кучеров (22), Кирилл Марченко из «Коламбуса» (22), Александр Овечкин (20) и хоккеист «Рейнджерс» Артемий Панарин (20).
«Миннесота» продлила победную серию до пяти матчей и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 28 очками.
В следующем матче «Миннесота» в ночь на 27 ноября по московскому времени в гостях встретится с «Чикаго».
Скотт Арниел
Джон Хайнс
Эрик Комри
Йеспер Валльстедт
07:32
Яков Тренин
28:23
Данила Юров
(Яков Тренин)
30:09
Адам Лаури
30:09
Маркус Фолиньо
35:01
Дилан Демело
36:29
Кирилл Капризов
38:12
Брок Фэйбер
(Маркус Юханссон)
40:06
Мэтт Болди
46:29
Кирилл Капризов
(Джейкоб Миддлтон, Матс Зуккарелло)
47:55
Логан Стэнли
47:55
Матс Зуккарелло
49:23
Маркус Юханссон
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит