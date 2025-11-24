Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.90
П2
7.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.14
П2
5.40
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
3.12
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Калгари
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
0
:
Колорадо
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
1
:
Сиэтл
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
0
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Каролина
1
П1
X
П2

Голы Капризова и Юрова принесли «Миннесоте» победу в матче НХЛ

«Миннесота» на выезде обыграла «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили российские нападающие Данила Юров (29-я минута) и Кирилл Капризов (47), а также американский защитник Брок Фэйбер (39). Российский форвард «Миннесоты» Яков Тренин отметился результативной передачей.

На счету Капризова 27 очков (13 голов + 14 передач) в 23 матчах текущего сезона. Он укрепил лидерство в гонке снайперов сезона НХЛ среди россиян, оторвавшись от Павла Дорофеева из «Вегаса» (11), Александра Овечкина из «Вашингтона» (10) и Никиты Кучерова из «Тампы» (10).

Также Капризов лидирует в гонке бомбардиров сезона среди россиян. Следом идут игрок «Питтсбурга» Евгений Малкин (24), Никита Кучеров (22), Кирилл Марченко из «Коламбуса» (22), Александр Овечкин (20) и хоккеист «Рейнджерс» Артемий Панарин (20).

«Миннесота» продлила победную серию до пяти матчей и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 28 очками.

В следующем матче «Миннесота» в ночь на 27 ноября по московскому времени в гостях встретится с «Чикаго».

Виннипег
0:3
0:0, 0:2, 0:1
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
24.11.2025, 00:05 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 14368 зрителей
Главные тренеры
Скотт Арниел
Джон Хайнс
Вратари
Эрик Комри
Йеспер Валльстедт
1-й период
07:32
Яков Тренин
2-й период
28:23
Данила Юров
(Яков Тренин)
30:09
Адам Лаури
30:09
Маркус Фолиньо
35:01
Дилан Демело
36:29
Кирилл Капризов
38:12
Брок Фэйбер
(Маркус Юханссон)
3-й период
40:06
Мэтт Болди
46:29
Кирилл Капризов
(Джейкоб Миддлтон, Матс Зуккарелло)
47:55
Логан Стэнли
47:55
Матс Зуккарелло
49:23
Маркус Юханссон
Статистика
Виннипег
Миннесота
Штрафное время
9
15
Игра в большинстве
4
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
