«Месси или Тейлор Свифт?» Овечкин озадачил журналистов вопросом

После тренировки 40-летний хоккеист начал общение с прессой с собственного вопроса.
«Журналисты! Эй, репортеры! Кто популярнее во всем мире — Тейлор Свифт или Месси?» — спросил Овечкин.
Как утверждает автор сайта RMNB Кэти Адлер, журналисты согласились с Овечкиным в том, что Свифт является более известной фигурой в США, но для международной аудитории она менее значима, поэтому Месси можно назвать в целом более популярным. Ранее Овечкин неоднократно называл Месси своим любимым футболистом.
В последнем матче на данный момент капитан «Кэпиталс» забросил 3 шайбы в игре с «Монреалем» (8:4). Всего на счету 40-летнего форварда 20 (10+10) набранных очков в 21 игре сезона.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Ранее он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге. На данный момент на его счету 907 голов в НХЛ.
С учетом плей-офф у Овечкина 984 гола в лиге. По этому показателю форвард занимает второе место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).