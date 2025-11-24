Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.90
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.30
П2
5.40
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
3.12
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Калгари
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
0
:
Колорадо
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
1
:
Сиэтл
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
0
:
Миннесота
3
П1
X
П2

«Месси или Тейлор Свифт?» Овечкин озадачил журналистов вопросом

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поставил журналистов в тупик во время мини-интервью.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

После тренировки 40-летний хоккеист начал общение с прессой с собственного вопроса.

«Журналисты! Эй, репортеры! Кто популярнее во всем мире — Тейлор Свифт или Месси?» — спросил Овечкин.

Как утверждает автор сайта RMNB Кэти Адлер, журналисты согласились с Овечкиным в том, что Свифт является более известной фигурой в США, но для международной аудитории она менее значима, поэтому Месси можно назвать в целом более популярным. Ранее Овечкин неоднократно называл Месси своим любимым футболистом.

В последнем матче на данный момент капитан «Кэпиталс» забросил 3 шайбы в игре с «Монреалем» (8:4). Всего на счету 40-летнего форварда 20 (10+10) набранных очков в 21 игре сезона.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Ранее он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге. На данный момент на его счету 907 голов в НХЛ.

С учетом плей-офф у Овечкина 984 гола в лиге. По этому показателю форвард занимает второе место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 — в регулярках, 122 — в плей-офф).

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше