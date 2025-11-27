Овечкин забил 908-й гол в НХЛ броском с разворота: видео

В составе победителей шайбы забросили Джон Карлсон (7-я минута), Джейкоб Чикран (15), Александр Овечкин (26) и Коннор Макмайкл (46). У «Виннипега» отличились Габриэль Виларди (20, 22) и Марк Шайфли (56).
Для 40-летнего российского хоккеиста эта шайба стала 908-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин был признан первой звездой матча. В текущем сезоне капитан «Вашингтона» набрал 22 очка (11+11) в 24 играх.
Александр Овечкин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф, на счету россиянина теперь 985 шайб (908 в «регулярках» + 77 в плей-офф), у Гретцки — 1 016 (894+122).
В текущем сезоне «Вашингтон» занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 28 очками. В следующем матче подопечные Спенсера Карбери на своей арене примут «Торонто».
Спенсер Карбери
Скотт Арниел
Чарли Линдгрен
Эрик Комри
(00:00-58:19)
06:38
Джон Карлсон
(Том Уилсон)
14:21
Джейкоб Чикран
(Сонни Милано, Итен Фрэнк)
19:38
Габриэль Виларди
(Кайл Коннор)
19:50
Дилан Строум
19:50
Дилан Строум
19:50
Владислав Наместников
21:24
Габриэль Виларди
(Кайл Коннор, Джош Моррисси)
25:22
Александр Овечкин
(Энтони Бовилье, Мэтт Рой)
40:00
Морган Бэррон
45:25
Коннор Макмайкл
47:35
Брендон Духайм
52:03
Джонатан Тэйвз
55:11
Марк Шайфли
(Дилан Демело, Кайл Коннор)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит