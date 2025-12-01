Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.32
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.02
П2
3.50
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.31
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Барыс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
6
:
Оттава
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
1
:
Калгари
0
П1
X
П2

Российский вратарь НХЛ выбыл из строя из‑за травмы

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков выбыл из строя из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

26-летний россиянин не попадает в состав с 18 ноября после выездной игры против «Бостона» (3:1), когда его признали первой звездой матча. С тех пор Кочетков пропустил уже шесть матчей регулярного чемпионата. Сроки его возвращения в строй неизвестны. В последних матчах место в воротах «Каролины» занимали датчанин Фредерик Андерсен и американец Брэндон Бусси.

Из-за аналогичной травмы Кочетков не играл в начале сезона, пропустив в общей сложности 11 матчей.

В этом сезоне Кочетков провел пять матчей (четыре — в старте), в которых одержал четыре победы (одну — всухую), пропуская в среднем 1,70 шайбы за игру и отражая 92,6% бросков по своим воротам. По двум последним показателям он находится в списке лучших вратарей НХЛ.

«Каролина» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Тампы» по дополнительным показателям. В пятницу, 5 декабря, «ураганы» дома сыграют против «Торонто».

Каролина
1:0
0:0, 0:0, 0:0
ОТ
Калгари
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
1.12.2025, 01:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18299 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Райан Гуска
Вратари
Брэндон Бусси
(00:00-62:52)
Девин Кули
(00:00-36:39)
Девин Кули
(36:52-62:52)
2-й период
22:33
Адам Клапка
36:52
К`Андре Миллер
3-й период
44:00
К`Андре Миллер
44:00
Назем Кадри
Овертайм
62:52
Николай Элерс
(Тэйлор Холл, Шон Уокер)
62:52
Расмус Андерссон
Статистика
Каролина
Калгари
Штрафное время
4
14
Игра в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит