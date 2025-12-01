Российский вратарь НХЛ выбыл из строя из‑за травмы

26-летний россиянин не попадает в состав с 18 ноября после выездной игры против «Бостона» (3:1), когда его признали первой звездой матча. С тех пор Кочетков пропустил уже шесть матчей регулярного чемпионата. Сроки его возвращения в строй неизвестны. В последних матчах место в воротах «Каролины» занимали датчанин Фредерик Андерсен и американец Брэндон Бусси.