Российский вратарь НХЛ выбыл из строя из‑за травмы

26-летний россиянин не попадает в состав с 18 ноября после выездной игры против «Бостона» (3:1), когда его признали первой звездой матча. С тех пор Кочетков пропустил уже шесть матчей регулярного чемпионата. Сроки его возвращения в строй неизвестны. В последних матчах место в воротах «Каролины» занимали датчанин Фредерик Андерсен и американец Брэндон Бусси.
Из-за аналогичной травмы Кочетков не играл в начале сезона, пропустив в общей сложности 11 матчей.
В этом сезоне Кочетков провел пять матчей (четыре — в старте), в которых одержал четыре победы (одну — всухую), пропуская в среднем 1,70 шайбы за игру и отражая 92,6% бросков по своим воротам. По двум последним показателям он находится в списке лучших вратарей НХЛ.
«Каролина» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Тампы» по дополнительным показателям. В пятницу, 5 декабря, «ураганы» дома сыграют против «Торонто».
