Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»

У гостей дубль оформил Сидни Кросби (10', 29'), также отличились Брайан Раст (36'), Томас Новак (54') и Кевин Хейз (56'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Тайсона Форстера (26').
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в третьей и четвертой шайбах своей команды, отметившись двумя результативными передачами. 39-летний россиянин провел 25 матчей в этом сезоне, в которых набрал 26 (6+20) очков. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров команды.
Малкин в 367-й раз в карьере набрал два или более очка в матче регулярного чемпионата НХЛ и вышел на 29-е место в истории лиги по этому показателю, обойдя канадца Пьера Тюржона.
«Питтсбург» одержал третью победу в четырех последних матчах и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 5 декабря, «пингвины» на выезде сыграют против «Тампы».
Рик Токкет
Дэн Мьюз
Даниэл Владарж
Тристан Джерри
06:59
Блэйк Лизотт
09:18
Сидни Кросби
(Энтони Манта, Брайан Раст)
23:40
Эрик Карлссон
24:23
Коннор Клифтон
25:36
Тайсон Форстер
(Трэвис Конекны, Тревор Зеграс)
25:36
Крис Летанг
27:50
Родриго Аболс
28:08
Сидни Кросби
(Брайан Раст, Эрик Карлссон)
35:20
Шон Кутюрье
35:52
Брайан Раст
(Эрик Карлссон, Евгений Малкин)
37:12
Сидни Кросби
38:30
Эмиль Андре
43:12
Вилле Койвунен
52:03
Матвей Мичков
53:52
Томас Новак
(Крис Летанг, Евгений Малкин)
55:33
Кевин Хэйс
(Паркер Уотерспун)
59:50
Энтони Манта
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит