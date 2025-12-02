Ричмонд
Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»

«Питтсбург» на выезде обыграл «Филадельфию» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей дубль оформил Сидни Кросби (10', 29'), также отличились Брайан Раст (36'), Томас Новак (54') и Кевин Хейз (56'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Тайсона Форстера (26').

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в третьей и четвертой шайбах своей команды, отметившись двумя результативными передачами. 39-летний россиянин провел 25 матчей в этом сезоне, в которых набрал 26 (6+20) очков. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров команды.

Малкин в 367-й раз в карьере набрал два или более очка в матче регулярного чемпионата НХЛ и вышел на 29-е место в истории лиги по этому показателю, обойдя канадца Пьера Тюржона.

«Питтсбург» одержал третью победу в четырех последних матчах и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 5 декабря, «пингвины» на выезде сыграют против «Тампы».

Филадельфия
1:5
0:1, 1:2, 0:2
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
2.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Xfinity Mobile Arena, 17338 зрителей
Главные тренеры
Рик Токкет
Дэн Мьюз
Вратари
Даниэл Владарж
Тристан Джерри
1-й период
06:59
Блэйк Лизотт
09:18
Сидни Кросби
(Энтони Манта, Брайан Раст)
2-й период
23:40
Эрик Карлссон
24:23
Коннор Клифтон
25:36
Тайсон Форстер
(Трэвис Конекны, Тревор Зеграс)
25:36
Крис Летанг
27:50
Родриго Аболс
28:08
Сидни Кросби
(Брайан Раст, Эрик Карлссон)
35:20
Шон Кутюрье
35:52
Брайан Раст
(Эрик Карлссон, Евгений Малкин)
37:12
Сидни Кросби
38:30
Эмиль Андре
3-й период
43:12
Вилле Койвунен
52:03
Матвей Мичков
53:52
Томас Новак
(Крис Летанг, Евгений Малкин)
55:33
Кевин Хэйс
(Паркер Уотерспун)
59:50
Энтони Манта
Статистика
Филадельфия
Питтсбург
Штрафное время
8
14
Игра в большинстве
7
4
Голы в большинстве
1
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
