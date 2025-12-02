Гол и пас Минтюкова помогли «Анахайму» обыграть «Сент-Луис»

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков забросил вторую шайбу в сезоне, а также поучаствовал в третьей шайбе своей команды и записал на свой счет результативную передачу. 22-летний россиянин провел 23 матча в этом сезоне, в которых набрал 6 (2+4) очков.