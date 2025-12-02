Ричмонд
Гол и пас Минтюкова помогли «Анахайму» обыграть «Сент-Луис»

«Анахайм» на выезде обыграл «Сент-Луис» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей заброшенными шайбами отметились Мэйсон Мактавиш (7'), Павел Минтюков (11'), Лео Карлссон (46') и Крис Крайдер (58'). У хозяев единственный гол на счету Джордана Кайру (7').

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков забросил вторую шайбу в сезоне, а также поучаствовал в третьей шайбе своей команды и записал на свой счет результативную передачу. 22-летний россиянин провел 23 матча в этом сезоне, в которых набрал 6 (2+4) очков.

«Анахайм» одержал пятую победу в восьми последних матчах и поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции. В четверг, 4 декабря, «утки» дома сыграют против «Юты».

В другом матче игрового дня «Сан-Хосе» дома обыграл «Юту» (6:3). Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов и защитник «Юты» Михаил Сергачев записали на свой счет по одной результативной передаче. Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 31 из 34 бросков по своим воротам.

Сент-Луис
1:4
1:2, 0:0, 0:2
Анахайм
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
2.12.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Enterprise Center, 16229 зрителей
Главные тренеры
Джим Монтгомери
Джоэль Кенневилль
Вратари
Джордан Биннингтон
(00:00-10:24)
Вилле Хуссо
Жоэль Хофер
(10:24-56:16)
Жоэль Хофер
(c 57:23)
1-й период
02:34
Оскар Сундквист
06:33
Мэйсон Мактавиш
(Бекетт Сенекке)
06:53
Джордан Кайру
(Роберт Томас, Джейк Нейберс)
08:14
Росс Джонстон
10:24
Павел Минтюков
(Иан Мур)
19:23
Мэйсон Мактавиш
2-й период
22:07
Трой Терри
22:25
Оскар Сундквист
27:03
Далибор Дворски
33:06
Фрэнк Ватрано
3-й период
45:58
Лео Карлссон
(Радко Гудас, Павел Минтюков)
47:46
Алекс Киллорн
50:38
Каттер Готье
57:23
Крис Крайдер
(Лео Карлссон)
Статистика
Сент-Луис
Анахайм
Штрафное время
6
12
Игра в большинстве
6
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит