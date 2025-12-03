Ричмонд
Эффектный гол Зуба помог «Оттаве» обыграть «Монреаль»

«Оттава» на выезде обыграла «Монреаль» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Фабиан Зеттерлунд (5'), Артем Зуб (17'), Джейк Сандерсон (26'), Дрейк Батерсон (27') и Брэди Ткачук (53'). У хозяев отличились Юрай Слафковски (4') и Ник Судзуки (29').

Защитник «Оттавы» Артем Зуб забросил третью шайбу в этом сезоне. 30-летний россиянин эффектно обыграл голкипера хозяев Сэма Монтембо с помощью ложных замахов и отправил шайбу в пустой угол ворот. Всего на счету Зуба 26 сыгранных матчей, в которых он набрал 11 (3+8) очков.

«Оттава» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 5 декабря, «сенаторы» дома сыграют против «Рейнджерс».

Другие результаты игрового дня:

«Айлендерс» дома обыграли «Тампу» (2:1). Нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 29 из 30 бросков по своим воротам и был признан второй звездой матча. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 21 бросок из 23.

«Торонто» на выезде обыграл «Флориду» (4:1). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.

Монреаль
2:5
1:2, 1:2, 0:1
Оттава
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
3.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 20962 зрителя
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Трэвис Грин
Вратари
Самуэль Монтембо
Линус Улльмарк
1-й период
02:55
Ларс Эллер
03:37
Юрай Слафковски
(Коул Кофилд, Ник Сузуки)
04:01
Фабиан Зеттерлунд
(Тайлер Клевен, Джордан Спенс)
08:24
Джейден Штрабл
08:24
Шейн Пинто
11:36
Джейк Эванс
16:53
Артем Зуб
(Фабиан Зеттерлунд, Брэди Ткачак)
18:49
Шейн Пинто
2-й период
25:48
Джейк Сандерсон
(Майкл Амадио)
26:58
Дрейк Батерсон
(Тайлер Клевен, Джордан Спенс)
27:50
Майкл Амадио
28:50
Ник Сузуки
(Коул Кофилд, Лэйн Хатсон)
29:24
Арбер Джекай
3-й период
43:15
Джош Андерсон
43:15
Ридли Грейг
52:43
Брэди Ткачак
(Тим Штюцле, Дэвид Перрон)
Статистика
Монреаль
Оттава
Штрафное время
8
10
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
2
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит