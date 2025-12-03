Эффектный гол Зуба помог «Оттаве» обыграть «Монреаль»

Защитник «Оттавы» Артем Зуб забросил третью шайбу в этом сезоне. 30-летний россиянин эффектно обыграл голкипера хозяев Сэма Монтембо с помощью ложных замахов и отправил шайбу в пустой угол ворот. Всего на счету Зуба 26 сыгранных матчей, в которых он набрал 11 (3+8) очков.