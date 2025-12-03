Ричмонд
Два паса Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Лос-Анджелес»

«Вашингтон» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей заброшенными шайбами отметились Том Уилсон (15'), Энтони Бовиллье (42') и Алексей Протас (59'). У хозяев единственный бросок на счету Адриана Кемпе (26').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин был признан второй звездой матча. 40-летний россиянин поучаствовал в двух первых шайбах своей команды, отметившись двумя результативными передачами.

Овечкин продлил свою результативную серию до пяти матчей. Всего на его счету 27 сыгранных матчей, в которых он набрал 27 (12+15) очков.

После этого матча Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по очкам в гостевых матчах с учетом плей‑офф, обойдя канадца Рона Фрэнсиса.

Самые результативные игроки в истории НХЛ в выездных матчах с учетом плей-офф:

  1. Уэйн Гретцки — 1295
  2. Марк Мессье — 1017
  3. Яромир Ягр — 944
  4. Стив Айзерман — 936
  5. Александр Овечкин — 875

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас забросил восьмую шайбу в сезоне, поразив пустые ворота соперника. На счету 24-летнего белоруса 27 сыгранных матчей, в которых он набрал 17 (8+9) очков.

«Вашингтон» одержал восьмую победу в девяти последних матчах и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 4 декабря, «столичные» на выезде сыграют против «Сан-Хосе».

Лос-Анджелес
1:3
0:1, 1:0, 0:2
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
3.12.2025, 06:30 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 16509 зрителей
Главные тренеры
Джим Хиллер
Спенсер Карбери
Вратари
Дарси Кемпер
(00:00-57:31)
Логан Томпсон
Дарси Кемпер
(57:44-57:53)
Дарси Кемпер
(58:18-58:35)
1-й период
13:41
Андрей Кузьменко
14:50
Том Уилсон
(Райан Леонард, Александр Овечкин)
2-й период
25:28
Адриан Кемпе
(Анже Копитар, Тревор Мур)
26:00
Райан Леонард
30:25
Куинтон Байфилд
39:05
Джоэль Эдмундсон
39:05
Брендон Духайм
39:05
Брендон Духайм
3-й период
41:18
Энтони Бовилье
(Коннор Макмайкл, Александр Овечкин)
58:18
Алексей Протас
(Мартин Фехервари, Джон Карлсон)
Статистика
Лос-Анджелес
Вашингтон
Штрафное время
9
9
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
