Два паса Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Лос-Анджелес»

У гостей заброшенными шайбами отметились Том Уилсон (15'), Энтони Бовиллье (42') и Алексей Протас (59'). У хозяев единственный бросок на счету Адриана Кемпе (26').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин был признан второй звездой матча. 40-летний россиянин поучаствовал в двух первых шайбах своей команды, отметившись двумя результативными передачами.
Овечкин продлил свою результативную серию до пяти матчей. Всего на его счету 27 сыгранных матчей, в которых он набрал 27 (12+15) очков.
После этого матча Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по очкам в гостевых матчах с учетом плей‑офф, обойдя канадца Рона Фрэнсиса.
Самые результативные игроки в истории НХЛ в выездных матчах с учетом плей-офф:
- Уэйн Гретцки — 1295
- Марк Мессье — 1017
- Яромир Ягр — 944
- Стив Айзерман — 936
- Александр Овечкин — 875
Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас забросил восьмую шайбу в сезоне, поразив пустые ворота соперника. На счету 24-летнего белоруса 27 сыгранных матчей, в которых он набрал 17 (8+9) очков.
«Вашингтон» одержал восьмую победу в девяти последних матчах и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 4 декабря, «столичные» на выезде сыграют против «Сан-Хосе».
Джим Хиллер
Спенсер Карбери
Дарси Кемпер
(00:00-57:31)
Логан Томпсон
Дарси Кемпер
(57:44-57:53)
Дарси Кемпер
(58:18-58:35)
13:41
Андрей Кузьменко
14:50
Том Уилсон
(Райан Леонард, Александр Овечкин)
25:28
Адриан Кемпе
(Анже Копитар, Тревор Мур)
26:00
Райан Леонард
30:25
Куинтон Байфилд
39:05
Джоэль Эдмундсон
39:05
Брендон Духайм
39:05
Брендон Духайм
41:18
Энтони Бовилье
(Коннор Макмайкл, Александр Овечкин)
58:18
Алексей Протас
(Мартин Фехервари, Джон Карлсон)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит