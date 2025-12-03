Гол и передача Барбашева помогли «Вегасу» обыграть «Чикаго»

В составе хозяев отличились Иван Барбашев (1'), Бен Хаттон (38') и Брэйден Боуман (58'). У гостей забивали Оливер Мур (2'), Тайлер Бертуцци (32') и Коннор Бедард (45'). Победу «Вегасу» принес точный бросок Ши Теодора в послематчевой серии буллитов.
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил девятую шайбу в этом сезоне. 29-летний россиянин исполнял передачу на партнера по команде Брэйдена Боумана, однако шайба попала в отставленный конек защитника «Чикаго» Уайатта Кайзера и отскочила в ворота.
Также Барбашев поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на его счету 26 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 22 (9+13) очка.
«Вегас» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Колорадо» на 12 очков. В субботу, 6 декабря, «рыцари» на выезде сыграют против «Нью-Джерси».
Брюс Кэссиди
Джефф Блэшилл
Картер Харт
(00:00-65:00)
Спенсер Найт
(00:00-65:00)
00:27
Иван Барбашев
(Брэден Боумэн, Ши Теодор)
01:23
Оливер Мур
(Тайлер Бертуцци, Фрэнк Назар)
05:46
Иван Барбашев
13:25
Ши Теодор
25:02
Сэм Ринцель
26:43
Картер Харт
31:22
Тайлер Бертуцци
31:22
Командный штраф
31:44
Фрэнк Назар
37:19
Бен Хаттон
(Марк Стоун)
44:45
Коннор Бедард
(Андре Бураковски, Райан Грин)
48:45
Зак Уайтклауд
57:32
Брэден Боумэн
(Ши Теодор, Иван Барбашев)
победный бросок: Ши Теодор
(Вегас)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит