Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.95
X
4.49
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.35
П2
3.11
Хоккей. КХЛ
19:00
Шанхай Дрэгонс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.22
П2
2.58
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.22
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Миннесота
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
3
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Торонто
4
П1
X
П2

Гол и передача Барбашева помогли «Вегасу» обыграть «Чикаго»

«Вегас» дома обыграл «Чикаго» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В составе хозяев отличились Иван Барбашев (1'), Бен Хаттон (38') и Брэйден Боуман (58'). У гостей забивали Оливер Мур (2'), Тайлер Бертуцци (32') и Коннор Бедард (45'). Победу «Вегасу» принес точный бросок Ши Теодора в послематчевой серии буллитов.

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил девятую шайбу в этом сезоне. 29-летний россиянин исполнял передачу на партнера по команде Брэйдена Боумана, однако шайба попала в отставленный конек защитника «Чикаго» Уайатта Кайзера и отскочила в ворота.

Также Барбашев поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на его счету 26 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 22 (9+13) очка.

«Вегас» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Колорадо» на 12 очков. В субботу, 6 декабря, «рыцари» на выезде сыграют против «Нью-Джерси».

Вегас
4:3
1:1, 1:1, 1:1, 0:0
Б
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
3.12.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17944 зрителя
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Джефф Блэшилл
Вратари
Картер Харт
(00:00-65:00)
Спенсер Найт
(00:00-65:00)
1-й период
00:27
Иван Барбашев
(Брэден Боумэн, Ши Теодор)
01:23
Оливер Мур
(Тайлер Бертуцци, Фрэнк Назар)
05:46
Иван Барбашев
13:25
Ши Теодор
2-й период
25:02
Сэм Ринцель
26:43
Картер Харт
31:22
Тайлер Бертуцци
31:22
Командный штраф
31:44
Фрэнк Назар
37:19
Бен Хаттон
(Марк Стоун)
3-й период
44:45
Коннор Бедард
(Андре Бураковски, Райан Грин)
48:45
Зак Уайтклауд
57:32
Брэден Боумэн
(Ши Теодор, Иван Барбашев)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Ши Теодор
(Вегас)
Статистика
Вегас
Чикаго
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
2
5
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит