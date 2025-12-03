Овечкин собрал игроков «Вашингтона» для чествования Копитара

38-летний словенец, на счету которого более 1500 матчей в НХЛ, проводит свой последний сезон в лиге. Овечкин попросил игроков «Вашингтона» задержаться на льду, чтобы устроить коридор почета и лично пожать ему руку.
После матча Овечкин и Копитар в подтрибунном помещении обменялись игровыми свитерами.
«Поздравил его с потрясающей карьерой. Это проявление уважения. Конечно, это грустный момент, но такова жизнь. Я желаю ему всего наилучшего», — сказал Овечкин после матча.
«Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес» (3:1), одержав пятую победу подряд. Овечкин в этой встрече отметился двумя результативными передачами. В регулярном чемпионате команды больше не встретятся.
Анже Копитар выступает в НХЛ с 2006 года. На его счету 1579 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, в которых он набрал 1381 (472+909) очка. На протяжении всех 20 сезонов Копитар выступал за «Лос-Анджелес», с которым дважды выиграл Кубок Стэнли (2012, 2014).
Джим Хиллер
Спенсер Карбери
Дарси Кемпер
(00:00-57:31)
Логан Томпсон
Дарси Кемпер
(57:44-57:53)
Дарси Кемпер
(58:18-58:35)
13:41
Андрей Кузьменко
14:50
Том Уилсон
(Райан Леонард, Александр Овечкин)
25:28
Адриан Кемпе
(Анже Копитар, Тревор Мур)
26:00
Райан Леонард
30:25
Куинтон Байфилд
39:05
Джоэль Эдмундсон
39:05
Брендон Духайм
39:05
Брендон Духайм
41:18
Энтони Бовилье
(Коннор Макмайкл, Александр Овечкин)
58:18
Алексей Протас
(Мартин Фехервари, Джон Карлсон)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит