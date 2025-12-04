Мичков и Гребенкин помогли «Филадельфии» обыграть «Баффало»

Нападающий «Филадельфии» Никита Гребенкин отметился результативной передачей при третьем голе своей команды и прервал серию из семи матчей без набранных очков. На счету 22-летнего россиянина 17 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 4 (1+3) очка.