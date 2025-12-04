Ричмонд
Мичков и Гребенкин помогли «Филадельфии» обыграть «Баффало»

«Филадельфия» дома обыграла «Баффало» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев заброшенными шайбами отметились Трэвис Конекны (9'), Тревор Зеграс (10'), Бобби Бринк (10'), Ноа Кейтс (22') и Оуэн Типпетт (33'). У гостей забивали Джейсон Цукер (5') и Боуэн Байрэм (32').

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков поучаствовал в первой и последней шайбах своей команды, отметившись двумя результативными передачами. В активе 20-летнего россиянина 26 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 16 (8+8) очков.

Нападающий «Филадельфии» Никита Гребенкин отметился результативной передачей при третьем голе своей команды и прервал серию из семи матчей без набранных очков. На счету 22-летнего россиянина 17 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 4 (1+3) очка.

«Филадельфия» выиграла шесть из восьми последних матчей и поднялась на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 7 декабря, «летчики» дома сыграют против «Колорадо».

Филадельфия
5:2
3:1, 2:1, 0:0
Баффало
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
4.12.2025, 03:30 (МСК UTC+3)
Xfinity Mobile Arena, 17116 зрителей
Главные тренеры
Рик Токкет
Линди Рафф
Вратари
Самуэль Эрссон
Колтен Эллис
1-й период
03:20
Кэмерон Йорк
04:08
Джейсон Зукер
(Джош Доан, Джош Норрис)
04:38
Матвей Мичков
05:30
Тэйдж Томпсон
06:46
Конор Тимминс
08:26
Трэвис Конекны
(Матвей Мичков, Трэвис Санхейм)
08:26
Командный штраф
09:04
Тревор Зеграс
(Трэвис Санхейм, Трэвис Конекны)
09:25
Бобби Бринк
(Никита Гребенкин, Ноа Кэйтс)
17:19
Родриго Аболс
19:40
Пэйтон Кребс
2-й период
21:45
Ноа Кэйтс
(Джейми Драйсдейл, Бобби Бринк)
29:24
Николя Делорье
29:24
Гарнет Хэтэуэй
29:24
Джошуа Данн
31:48
Боуэн Байрам
(Алекс Так, Джек Куинн)
32:43
Оуэн Типпетт
(Матвей Мичков, Шон Кутюрье)
36:50
Расмус Далин
36:50
Расмус Далин
3-й период
42:46
Трэвис Санхейм
46:21
Матвей Мичков
Статистика
Филадельфия
Баффало
Штрафное время
14
25
Игра в большинстве
5
6
Голы в большинстве
2
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит