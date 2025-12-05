Ричмонд
Дубль Малкина помог «Питтсбургу» победить «Тампу» Кучерова

«Питтсбург» дома обыграл «Тампу» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей дубль оформил Евгений Малкин (28', 58'), еще по одной шайбе забросили Вилле Койвунен (7') и Бенжамин Киндел (30'). У хозяев дубль оформил Брэндон Хагел (42', 52'), еще одна шайба на счету Никиты Кучерова (39').

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан первой звездой матча. 39-летний россиянин забросил седьмую и восьмую шайбы в этом сезоне, а также отметился результативной передачей. Всего на счету Малкина 26 матчей, в которых он набрал 29 (8+21) очков.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан третьей звездой матча. 32-летний россиянин забросил 12-ю шайбу в этом сезоне, а также отметился результативной передачей. Всего на счету Кучерова 25 матчей, в которых он набрал 34 (12+22) очка.

«Питтсбург» одержал третью победу в четырех последних матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В понедельник, 8 декабря, «пингвины» на выезде сыграют против «Далласа».

«Тампа» занимает третье место в турнирной таблице Востока. В воскресенье, 7 декабря, «молнии» дома встретятся с «Айлендерс».

Тампа-Бэй
3:4
0:1, 1:2, 2:1
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
5.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Дэн Мьюз
Вратари
Йонас Йоханссон
(00:00-19:11)
Тристан Джерри
Йонас Йоханссон
(19:36-57:57)
Йонас Йоханссон
(c 58:53)
1-й период
02:36
Кертис Дуглас
02:36
Боконджи Имама
04:59
Максвелл Крозье
06:12
Вилле Койвунен
(Томас Новак, Крис Летанг)
11:14
Паркер Уотерспун
13:58
Райан Грэйвс
19:36
Сидни Кросби
2-й период
27:53
Евгений Малкин
29:13
Даррен Раддиш
29:49
Бенджамин Киндел
(Эрик Карлссон, Евгений Малкин)
30:16
Деклан Карлайл
34:02
Эрик Карлссон
38:46
Никита Кучеров
(Даррен Раддиш, Джейк Гюнцель)
3-й период
41:02
Крис Летанг
41:17
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Даррен Раддиш)
43:18
Евгений Малкин
47:00
Шарль-Эдуард Д'Астус
51:44
Брэндон Хагель
(Ник Пол, Гейдж Гонсалвес)
57:17
Евгений Малкин
(Энтони Манта, Томас Новак)
Статистика
Тампа-Бэй
Питтсбург
Штрафное время
13
17
Игра в большинстве
6
4
Голы в большинстве
1
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
