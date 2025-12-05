Дубль Малкина помог «Питтсбургу» победить «Тампу» Кучерова

У гостей дубль оформил Евгений Малкин (28', 58'), еще по одной шайбе забросили Вилле Койвунен (7') и Бенжамин Киндел (30'). У хозяев дубль оформил Брэндон Хагел (42', 52'), еще одна шайба на счету Никиты Кучерова (39').
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан первой звездой матча. 39-летний россиянин забросил седьмую и восьмую шайбы в этом сезоне, а также отметился результативной передачей. Всего на счету Малкина 26 матчей, в которых он набрал 29 (8+21) очков.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан третьей звездой матча. 32-летний россиянин забросил 12-ю шайбу в этом сезоне, а также отметился результативной передачей. Всего на счету Кучерова 25 матчей, в которых он набрал 34 (12+22) очка.
«Питтсбург» одержал третью победу в четырех последних матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В понедельник, 8 декабря, «пингвины» на выезде сыграют против «Далласа».
«Тампа» занимает третье место в турнирной таблице Востока. В воскресенье, 7 декабря, «молнии» дома встретятся с «Айлендерс».
Джон Купер
Дэн Мьюз
Йонас Йоханссон
(00:00-19:11)
Тристан Джерри
Йонас Йоханссон
(19:36-57:57)
Йонас Йоханссон
(c 58:53)
02:36
Кертис Дуглас
02:36
Боконджи Имама
04:59
Максвелл Крозье
06:12
Вилле Койвунен
(Томас Новак, Крис Летанг)
11:14
Паркер Уотерспун
13:58
Райан Грэйвс
19:36
Сидни Кросби
27:53
Евгений Малкин
29:13
Даррен Раддиш
29:49
Бенджамин Киндел
(Эрик Карлссон, Евгений Малкин)
30:16
Деклан Карлайл
34:02
Эрик Карлссон
38:46
Никита Кучеров
(Даррен Раддиш, Джейк Гюнцель)
41:02
Крис Летанг
41:17
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Даррен Раддиш)
43:18
Евгений Малкин
47:00
Шарль-Эдуард Д'Астус
51:44
Брэндон Хагель
(Ник Пол, Гейдж Гонсалвес)
57:17
Евгений Малкин
(Энтони Манта, Томас Новак)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит