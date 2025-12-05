Евгений Малкин признан второй звездой дня в НХЛ

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ одержал победу над «Тампой» (4:3). 39-летний Малкин забросил две шайбы в этой встрече и отдал результативную передачу. Россиянин стал второй звездой дня в НХЛ.
Первой звездой игрового дня был признан канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который оформил хет-трик в домашнем матче против «Сиэтла» (9:4).
Третьей звездой дня был назван канадский форвард «Айлендерс» Мэтью Барзал. Он забросил одну шайбу и отметился двумя результативными передачами в игре с «Колорадо» (6:3).
В текущем сезоне НХЛ Евгений Малкин за 26 матчей набрал 29 (8+21) очков.
«Питтсбург» одержал третью победу в четырех последних матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В понедельник, 8 декабря, «Пингвинз» на выезде сыграют против «Далласа».
Джон Купер
Дэн Мьюз
Йонас Йоханссон
(00:00-19:11)
Тристан Джерри
Йонас Йоханссон
(19:36-57:57)
Йонас Йоханссон
(c 58:53)
02:36
Кертис Дуглас
02:36
Боконджи Имама
04:59
Максвелл Крозье
06:12
Вилле Койвунен
(Томас Новак, Крис Летанг)
11:14
Паркер Уотерспун
13:58
Райан Грэйвс
19:36
Сидни Кросби
27:53
Евгений Малкин
29:13
Даррен Раддиш
29:49
Бенджамин Киндел
(Эрик Карлссон, Евгений Малкин)
30:16
Деклан Карлайл
34:02
Эрик Карлссон
38:46
Никита Кучеров
(Даррен Раддиш, Джейк Гюнцель)
41:02
Крис Летанг
41:17
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Даррен Раддиш)
43:18
Евгений Малкин
47:00
Шарль-Эдуард Д'Астус
51:44
Брэндон Хагель
(Ник Пол, Гейдж Гонсалвес)
57:17
Евгений Малкин
(Энтони Манта, Томас Новак)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит