Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.30
П2
1.93
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.40
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.46
П2
1.83
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
4.15
X
4.55
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.85
X
4.51
П2
1.79
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Миннесота
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
9
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Коламбус
6
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
6
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
1
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2

Евгений Малкин признан второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан второй звездой прошедшего игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ одержал победу над «Тампой» (4:3). 39-летний Малкин забросил две шайбы в этой встрече и отдал результативную передачу. Россиянин стал второй звездой дня в НХЛ.

Первой звездой игрового дня был признан канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который оформил хет-трик в домашнем матче против «Сиэтла» (9:4).

Третьей звездой дня был назван канадский форвард «Айлендерс» Мэтью Барзал. Он забросил одну шайбу и отметился двумя результативными передачами в игре с «Колорадо» (6:3).

В текущем сезоне НХЛ Евгений Малкин за 26 матчей набрал 29 (8+21) очков.

«Питтсбург» одержал третью победу в четырех последних матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В понедельник, 8 декабря, «Пингвинз» на выезде сыграют против «Далласа».

Тампа-Бэй
3:4
0:1, 1:2, 2:1
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
5.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Дэн Мьюз
Вратари
Йонас Йоханссон
(00:00-19:11)
Тристан Джерри
Йонас Йоханссон
(19:36-57:57)
Йонас Йоханссон
(c 58:53)
1-й период
02:36
Кертис Дуглас
02:36
Боконджи Имама
04:59
Максвелл Крозье
06:12
Вилле Койвунен
(Томас Новак, Крис Летанг)
11:14
Паркер Уотерспун
13:58
Райан Грэйвс
19:36
Сидни Кросби
2-й период
27:53
Евгений Малкин
29:13
Даррен Раддиш
29:49
Бенджамин Киндел
(Эрик Карлссон, Евгений Малкин)
30:16
Деклан Карлайл
34:02
Эрик Карлссон
38:46
Никита Кучеров
(Даррен Раддиш, Джейк Гюнцель)
3-й период
41:02
Крис Летанг
41:17
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Даррен Раддиш)
43:18
Евгений Малкин
47:00
Шарль-Эдуард Д'Астус
51:44
Брэндон Хагель
(Ник Пол, Гейдж Гонсалвес)
57:17
Евгений Малкин
(Энтони Манта, Томас Новак)
Статистика
Тампа-Бэй
Питтсбург
Штрафное время
13
17
Игра в большинстве
6
4
Голы в большинстве
1
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
