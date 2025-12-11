Матч лидеров Востока НХЛ с Овечкиным, Чалов с Оздоевым в ЛЕ: что смотреть сегодня

«Каролина» 9 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ одержала победу над «Коламбусом» (4:1). «Харрикейнз» остаются фаворитами регулярки. Подопечные Рода Бриндамора стабильно держатся в лидерах своего дивизиона и конференции. Матч с «Вашингтоном» для «Каролины» станет четвертым за пять суток, и это может сильно сказаться на игре команды из Роли. «Кэпиталз» подходят к встрече более свежими и рассчитывают набрать очки дома.