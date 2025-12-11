Матч лидеров Востока НХЛ с Овечкиным, Чалов с Оздоевым в ЛЕ: что смотреть сегодня

Биатлон. Женщины. Кубок России. 2-й этап. Индивидуальная гонка. 12.5 км
10:00 Где смотреть: «Матч ТВ».
В Тюмени стартует второй этап Кубка России по биатлону сезона-2025/26.
На первом этапе в Ханты-Мансийске россиянки не смогли выиграть золото, уступив спортсменкам из Беларуси. В спринте победу одержала Анна Сола, а в гонке преследования — Динара Смольская. Эти же биатлонистки удерживают два первых места в общем зачете турнира.
В сборной России достаточно претенденток на золото. Наталия Шевченко, Анастасия Халили, Ирина Казакевич, Виктория Метеля и другие жаждут занять первое место в Тюмени. Кто окажется сильнее в первой гонке очередного этапа Кубка России? Ответ узнаем уже сегодня.
Футбол. Лига Европы. Общий этап. 6-й тур. «Лудогорец» — ПАОК
20:45 Где смотреть: Okko Спорт.
В рамках общего этапа Лиги Европы болгарский «Лудогорец» примет на своем поле греческий ПАОК с россиянами Магомедом Оздоевым и Федором Чаловым в составе.
Самый титулованный клуб Болгарии «Лудогорец» по ходу сезона сменил главного тренера из-за неудовлетворительных результатов в чемпионате страны. После 18 туров команда занимает лишь третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Левски» из Софии на 10 очков. При новом главном тренере, норвежце Пер-Матиасе Хегмо, «Лудогорец» уже выиграл четыре из пяти последних матчей.
В минувшем туре Лиги Европы «Лудогорец» обыграл «Сельту» (3:2) и с 6 очками располагается на 25-м месте в турнирной таблице.
ПАОК с Оздоевым и Чаловым в чемпионате страны показывает уверенную игру. После 13 туров Суперлиги Греции команда Рэзвана Луческу располагается на втором месте в турнирной таблице, уступая лидирующему «Олимпиакосу» два очка. Накануне Оздоев с 13 голами в сезоне был признан лучшим игроком ноября в Греции.
В Лиге Европы ПАОК в прошлом туре не смог добыть победу в матче с «Бранном» (1:1). Команда располагается в зоне плей-офф (17-е место) и отстает от топ-8 на два очка.
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат. «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»
03:00 (в ночь на пятницу). Где смотреть: в тематических сообществах в VK.
В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» примет на своей площадке «Каролину».
В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 39 очками. Команда Спенсера Карбери на одно очко опережает «Каролину».
Несколько недель назад «Вашингтон» плелся в нижней части таблицы, но благодаря восьми победам в 10 последних матчах команда вырвалась в лидеры Востока. 40-летний капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин с 29 (14+15) очками является вторым лучшим бомбардиром «Вашингтона» после Тома Уилсона, на счету которого 32 (17+15) результативных балла. В последних двух встречах россиянин не набрал очков, но все же хоккеист продолжает приносить пользу команде.
«Каролина» 9 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ одержала победу над «Коламбусом» (4:1). «Харрикейнз» остаются фаворитами регулярки. Подопечные Рода Бриндамора стабильно держатся в лидерах своего дивизиона и конференции. Матч с «Вашингтоном» для «Каролины» станет четвертым за пять суток, и это может сильно сказаться на игре команды из Роли. «Кэпиталз» подходят к встрече более свежими и рассчитывают набрать очки дома.