Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.86
П2
1.63
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.57
П2
1.66
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.52
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.16
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.18
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.35
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.47
П2
4.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Нэшвилл
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Флорида
5
П1
X
П2

Уверенная игра Бобровского помогла «Флориде» обыграть «Тампу»

«Флорида» на выезде обыграла «Тампу-Бэй» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей дубль оформил Сэм Райнхарт (3', 39'), еще по одной шайбе забросили Антон Лунделль (4'), Брэд Маршан (32') и Картер Верхеги (47'). У хозяев заброшенными шайбами отметились Макс Крозье (40') и Янис Мозер (43').

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 из 28 бросков по своим воротам и одержал 14-ю победу в этом сезоне. 37-летний россиянин был признан второй звездой матча, уступив первую строчку Райнхарту.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров не отметился результативными действиями и прервал свою серию из трех матчей подряд с набранными очками.

«Флорида» одержала пять побед в шести последних матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 18 декабря, «пантеры» дома сыграют против «Лос-Анджелеса».

«Тампа» проиграла шесть из восьми последних матчей и занимает четвертое место на Востоке. В пятницу, 19 декабря, «молнии» дома также сыграют против «Лос-Анджелеса».

В другом матче игрового дня «Нэшвилл» на выезде обыграл «Сент-Луис» (5:2). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

Тампа-Бэй
2:5
0:2, 1:2, 1:1
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
16.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Пол Морис
Вратари
Йонас Йоханссон
(00:00-28:01)
Сергей Бобровский
Йонас Йоханссон
(c 28:05)
1-й период
01:41
Нико Миккола
02:16
Сэм Райнхарт
(Аарон Экблад)
03:48
Антон Лунделл
(Увис Балинскис, Сет Джонс)
08:40
Даррен Раддиш
2-й период
24:46
Шарль-Эдуард Д'Астус
24:46
Максвелл Крозье
24:46
Брэд Маршан
28:05
Густав Форслинг
31:48
Брэд Маршан
(Аарон Экблад, Картер Верхэге)
32:38
Густав Форслинг
36:35
Кертис Дуглас
38:08
Сэм Райнхарт
(Маки Самоскевич)
39:27
Максвелл Крозье
(Брэйден Пойнт, Оливер Бьоркстранд)
3-й период
42:11
Янис Мозер
(Даррен Раддиш, Брэйден Пойнт)
42:11
Командный штраф
43:52
Джейк Гюнцель
43:52
Нико Миккола
46:37
Картер Верхэге
(Увис Балинскис)
54:18
Эван Родригес
55:28
Никита Кучеров
55:28
Увис Балинскис
59:05
Янни Гурд
Статистика
Тампа-Бэй
Флорида
Штрафное время
17
19
Игра в большинстве
5
4
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше