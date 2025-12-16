Уверенная игра Бобровского помогла «Флориде» обыграть «Тампу»

У гостей дубль оформил Сэм Райнхарт (3', 39'), еще по одной шайбе забросили Антон Лунделль (4'), Брэд Маршан (32') и Картер Верхеги (47'). У хозяев заброшенными шайбами отметились Макс Крозье (40') и Янис Мозер (43').
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 из 28 бросков по своим воротам и одержал 14-ю победу в этом сезоне. 37-летний россиянин был признан второй звездой матча, уступив первую строчку Райнхарту.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров не отметился результативными действиями и прервал свою серию из трех матчей подряд с набранными очками.
«Флорида» одержала пять побед в шести последних матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 18 декабря, «пантеры» дома сыграют против «Лос-Анджелеса».
«Тампа» проиграла шесть из восьми последних матчей и занимает четвертое место на Востоке. В пятницу, 19 декабря, «молнии» дома также сыграют против «Лос-Анджелеса».
В другом матче игрового дня «Нэшвилл» на выезде обыграл «Сент-Луис» (5:2). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей.
Джон Купер
Пол Морис
Йонас Йоханссон
(00:00-28:01)
Сергей Бобровский
Йонас Йоханссон
(c 28:05)
01:41
Нико Миккола
02:16
Сэм Райнхарт
(Аарон Экблад)
03:48
Антон Лунделл
(Увис Балинскис, Сет Джонс)
08:40
Даррен Раддиш
24:46
Шарль-Эдуард Д'Астус
24:46
Максвелл Крозье
24:46
Брэд Маршан
28:05
Густав Форслинг
31:48
Брэд Маршан
(Аарон Экблад, Картер Верхэге)
32:38
Густав Форслинг
36:35
Кертис Дуглас
38:08
Сэм Райнхарт
(Маки Самоскевич)
39:27
Максвелл Крозье
(Брэйден Пойнт, Оливер Бьоркстранд)
42:11
Янис Мозер
(Даррен Раддиш, Брэйден Пойнт)
42:11
Командный штраф
43:52
Джейк Гюнцель
43:52
Нико Миккола
46:37
Картер Верхэге
(Увис Балинскис)
54:18
Эван Родригес
55:28
Никита Кучеров
55:28
Увис Балинскис
59:05
Янни Гурд
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит