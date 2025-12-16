Ричмонд
Матч-центр
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.86
П2
1.63
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.57
П2
1.66
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.52
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.16
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.18
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.35
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.47
П2
4.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Нэшвилл
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Флорида
5
П1
X
П2

Шайба Минтюкова помогла «Анахайму» обыграть «Рейнджерс»

«Анахайм» на выезде обыграл «Рейнджерс» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей дубль оформил Каттер Готье (46', 60'), также отличились Джексон Лакомб (28') и Павел Минтюков (60'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Мэттью Робертсона (37').

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков забросил третью шайбу в сезоне. Всего на счету 22-летнего россиянина в этом сезоне 29 сыгранных матчей, в которых он набрал 8 (3+5) очков.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в единственной шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 34-летнего россиянина в этом сезоне 34 сыгранных матча, в которых он набрал 34 (11+23) очка. Он возглавляет список лучших бомбардиров команды.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 22 из 25 бросков по своим воротам.

«Анахайм» выиграл четыре из шести последних матчей и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В среду, 17 декабря, «утки» на выезде сыграют против «Коламбуса».

«Рейнджерс» проиграл четыре из пяти последних матчей и идут на 12-м месте на Востоке. В тот же день нью-йоркцы дома сыграют против «Ванкувера».

В другом матче игрового дня «Даллас» дома обыграл «Лос-Анджелес» (4:1). Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко забросил пятую шайбу в сезоне.

Рейнджерс
1:4
0:0, 1:1, 0:3
Анахайм
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
16.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Джоэль Кенневилль
Вратари
Игорь Шестеркин
(00:00-58:51)
Лукаш Достал
(00:00-23:11)
Игорь Шестеркин
(c 59:38)
Лукаш Достал
(c 23:23)
1-й период
05:14
Джейкоб Труба
2-й период
23:23
Тэйлор Рэддиш
25:12
Олен Зеллвегер
26:51
Командный штраф
27:18
Джексон Лакомб
(Райан Пелинг, Джейкоб Труба)
32:38
Олен Зеллвегер
36:18
Мэттью Робертсон
(Алексис Лафренье, Артемий Панарин)
37:25
Карсон Соуси
3-й период
43:51
Уильям Борген
45:51
Каттер Готье
(Бекетт Сенекке, Олен Зеллвегер)
59:38
Каттер Готье
(Алекс Киллорн, Лео Карлссон)
59:57
Павел Минтюков
(Райан Пелинг, Росс Джонстон)
Статистика
Рейнджерс
Анахайм
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит