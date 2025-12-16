Шайба Минтюкова помогла «Анахайму» обыграть «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в единственной шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 34-летнего россиянина в этом сезоне 34 сыгранных матча, в которых он набрал 34 (11+23) очка. Он возглавляет список лучших бомбардиров команды.