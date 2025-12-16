Шайба Минтюкова помогла «Анахайму» обыграть «Рейнджерс»

У гостей дубль оформил Каттер Готье (46', 60'), также отличились Джексон Лакомб (28') и Павел Минтюков (60'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Мэттью Робертсона (37').
Защитник «Анахайма» Павел Минтюков забросил третью шайбу в сезоне. Всего на счету 22-летнего россиянина в этом сезоне 29 сыгранных матчей, в которых он набрал 8 (3+5) очков.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в единственной шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 34-летнего россиянина в этом сезоне 34 сыгранных матча, в которых он набрал 34 (11+23) очка. Он возглавляет список лучших бомбардиров команды.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 22 из 25 бросков по своим воротам.
«Анахайм» выиграл четыре из шести последних матчей и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В среду, 17 декабря, «утки» на выезде сыграют против «Коламбуса».
«Рейнджерс» проиграл четыре из пяти последних матчей и идут на 12-м месте на Востоке. В тот же день нью-йоркцы дома сыграют против «Ванкувера».
В другом матче игрового дня «Даллас» дома обыграл «Лос-Анджелес» (4:1). Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко забросил пятую шайбу в сезоне.
Майк Салливан
Джоэль Кенневилль
Игорь Шестеркин
(00:00-58:51)
Лукаш Достал
(00:00-23:11)
Игорь Шестеркин
(c 59:38)
Лукаш Достал
(c 23:23)
05:14
Джейкоб Труба
23:23
Тэйлор Рэддиш
25:12
Олен Зеллвегер
26:51
Командный штраф
27:18
Джексон Лакомб
(Райан Пелинг, Джейкоб Труба)
32:38
Олен Зеллвегер
36:18
Мэттью Робертсон
(Алексис Лафренье, Артемий Панарин)
37:25
Карсон Соуси
43:51
Уильям Борген
45:51
Каттер Готье
(Бекетт Сенекке, Олен Зеллвегер)
59:38
Каттер Готье
(Алекс Киллорн, Лео Карлссон)
59:57
Павел Минтюков
(Райан Пелинг, Росс Джонстон)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит