Две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Нэшвилл»

У гостей дубль оформил Себастьян Ахо (43', 60'), еще по одной шайбе забросили Джексон Блэйк (13') и Сет Джарвис (45'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Филипа Форсберга (49').
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников поучаствовал во второй и четвертой шайбах своей команды и отметился двумя результативными передачами. Всего на счету 25-летнего россиянина 33 сыгранных матча в этом сезоне, в которых он набрал 20 (7+13) очков.
Защитник «Каролины» Александр Никишин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 24-летнего россиянина 32 сыгранных матча в этом сезоне, в которых он набрал 13 (4+9) очков.
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 25 из 26 бросков по своим воротам и одержал шестую победу в сезоне. 26-летний россиянин был признан второй звездой матча.
«Каролина» выиграла пятый матч подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 20 декабря, «ураганы» на выезде сыграют против «Флориды».
