Две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Нэшвилл»

«Каролина» на выезде обыграла «Нэшвилл» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей дубль оформил Себастьян Ахо (43', 60'), еще по одной шайбе забросили Джексон Блэйк (13') и Сет Джарвис (45'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Филипа Форсберга (49').

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников поучаствовал во второй и четвертой шайбах своей команды и отметился двумя результативными передачами. Всего на счету 25-летнего россиянина 33 сыгранных матча в этом сезоне, в которых он набрал 20 (7+13) очков.

Защитник «Каролины» Александр Никишин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 24-летнего россиянина 32 сыгранных матча в этом сезоне, в которых он набрал 13 (4+9) очков.

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 25 из 26 бросков по своим воротам и одержал шестую победу в сезоне. 26-летний россиянин был признан второй звездой матча.

«Каролина» выиграла пятый матч подряд и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 20 декабря, «ураганы» на выезде сыграют против «Флориды».

Нэшвилл
1:4
0:1, 0:0, 1:3
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
18.12.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Bridgestone Arena, 17159 зрителей
Главные тренеры
Эндрю Брюнетт
Род Бриндамор
Вратари
Юусе Сарос
(00:00-56:03)
Петр Кочетков
Юусе Сарос
(56:43-57:45)
Юусе Сарос
(58:54-59:02)
Юусе Сарос
(c 59:15)
1-й период
08:28
Брэди Шей
13:00
Джексон Блэйк
(Логан Стэнковен, Александр Никишин)
14:09
Джордан Мартинук
2-й период
25:20
Стивен Стэмкос
27:01
Себастьян Ахо
30:25
Тэйлор Холл
33:54
Райан О`Райлли
3-й период
41:24
Ник Пербикс
42:43
Себастьян Ахо
(Джексон Блэйк, Андрей Свечников)
44:33
Сет Джарвис
(Себастьян Ахо, Николай Элерс)
48:06
Филип Форсберг
(Райан О`Райлли, Стивен Стэмкос)
59:15
Себастьян Ахо
(Андрей Свечников)
Статистика
Нэшвилл
Каролина
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит