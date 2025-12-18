Две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Нэшвилл»

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников поучаствовал во второй и четвертой шайбах своей команды и отметился двумя результативными передачами. Всего на счету 25-летнего россиянина 33 сыгранных матча в этом сезоне, в которых он набрал 20 (7+13) очков.