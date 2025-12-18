Гол Дорофеева помог «Вегасу» набрать очко в матче с «Нью‑Джерси»

25-летний россиянин отличился на 56-й минуте и сравнял счет — 1:1. Он реализовал большинство.
В серии послематчевых бросков свою попытку реализовал лишь форвард «Нью‑Джерси» Йеспер Братт. Дорофеев забить не сумел.
В сезоне-2025/26 Дорофеев в 32 матчах набрал 22 (14+8) очка. Российский форвард набирает очки в четырех играх подряд.
С 39 очками «Нью‑Джерси» занимает 8‑е место в Восточной конференции, «Вегас» (42) идет 4‑м на Западе.
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
18.12.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17862 зрителя
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Шелдон Киф
Вратари
Картер Харт
(00:00-65:00)
Джейк Аллен
(00:00-65:00)
1-й период
00:39
Йонас Зигенталер
12:21
Жереми Лозон
2-й период
24:50
Коннор Браун
35:17
Митчелл Марнер
37:16
Пол Коттер
3-й период
55:02
Юхо Ламмикко
55:49
Павел Дорофеев
(Марк Стоун, Томаш Гертл)
Овертайм
63:07
Доусон Мерсер
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Йеспер Братт
(Нью-Джерси)
Статистика
Вегас
Нью-Джерси
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит