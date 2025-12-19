Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.61
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.26
П2
2.10
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.45
П2
3.80
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Торонто
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Чикаго
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2

Овечкин остался без голов в шестой игре «Вашингтона» подряд

«Вашингтон» дома обыграл «Торонто» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Дубль в этой встрече оформил Джейкоб Чикран (17', 45'), еще по одной шайбе забросили Алексей Протас (14') и Джон Карлсон (49').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел отметиться результативными действиями. 40-летний россиянин провел на льду 18 минут 30 секунд, нанес четыре броска в створ ворот, дважды попал в штангу, а также применил один силовой прием и допустил одну потерю при нулевом показателе полезности.

Текущая безголовая серия Овечкина составляет шесть матчей — последний раз он забивал 8 декабря в домашней игре против «Коламбуса» (2:0). Всего на его счету в этом сезоне 34 сыгранных матча, в которых он набрал 31 (14+17) очко.

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас забросил 11-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 24-летнего белоруса 34 сыгранных матча, в которых он набрал 21 (11+10) очко.

«Вашингтон» прервал серию из трех поражений и продолжает идти на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 20 декабря, «столичные» дома сыграют против «Детройта».

