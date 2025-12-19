Овечкин остался без голов в шестой игре «Вашингтона» подряд

Дубль в этой встрече оформил Джейкоб Чикран (17', 45'), еще по одной шайбе забросили Алексей Протас (14') и Джон Карлсон (49').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел отметиться результативными действиями. 40-летний россиянин провел на льду 18 минут 30 секунд, нанес четыре броска в створ ворот, дважды попал в штангу, а также применил один силовой прием и допустил одну потерю при нулевом показателе полезности.
Текущая безголовая серия Овечкина составляет шесть матчей — последний раз он забивал 8 декабря в домашней игре против «Коламбуса» (2:0). Всего на его счету в этом сезоне 34 сыгранных матча, в которых он набрал 31 (14+17) очко.
Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас забросил 11-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 24-летнего белоруса 34 сыгранных матча, в которых он набрал 21 (11+10) очко.
«Вашингтон» прервал серию из трех поражений и продолжает идти на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 20 декабря, «столичные» дома сыграют против «Детройта».