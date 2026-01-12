Гол и два паса Дорофеева помогли «Вегасу» разгромить «Сан-Хосе»

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил 17-ю шайбу в этом сезоне, поразив ворота соперника в большинстве. Также на счету 25-летний россиянин поучаствовал в пятой и седьмой шайбах своей команды, записав себе в актив две результативные передачи. Всего на счету Дорофеева 44 сыгранных матча, в которых он набрал 33 (17+16) очка.