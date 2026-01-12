Гол и два паса Дорофеева помогли «Вегасу» разгромить «Сан-Хосе»

У гостей по дублю оформили Джек Айкел (8', 25') и Томаш Гертл (31', 59'), еще по одной шайбе забросили Павел Дорофеев (11'), Зак Уайтклауд (33') и Ши Теодор (58'). У хозяев отличились Коллин Граф (10') и Александер Веннберг (37').
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил 17-ю шайбу в этом сезоне, поразив ворота соперника в большинстве. Также на счету 25-летний россиянин поучаствовал в пятой и седьмой шайбах своей команды, записав себе в актив две результативные передачи. Всего на счету Дорофеева 44 сыгранных матча, в которых он набрал 33 (17+16) очка.
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 30-летнего россиянина 44 сыгранных матча, в которых он набрал 32 (12+20) очка.
Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 26 из 32 бросков по своим воротам.
«Вегас» одержал четвертую победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В четверг, 15 января, «рыцари» на выезде сыграют против «Лос-Анджелеса».
«Сан-Хосе» прервал серию из трех побед и располагается на шестой строчке на Западе. В пятницу, 16 января, «акулы» на выезде сыграют против «Вашингтона».
Райан Варсофски
Брюс Кэссиди
Ярослав Аскаров
(00:00-49:06)
Карл Линдбом
(00:00-33:02)
Ярослав Аскаров
(49:11-55:57)
Карл Линдбом
(c 33:05)
Ярослав Аскаров
(c 57:03)
03:09
Ноа Хэнифин
07:19
Джек Айкел
(Иван Барбашев, Жереми Лозон)
09:33
Коллин Граф
(Джефф Скиннер)
09:54
Тимоти Лильегрен
10:57
Павел Дорофеев
(Томаш Гертл, Марк Стоун)
18:48
Павел Дорофеев
24:19
Джек Айкел
(Марк Стоун)
27:11
Жереми Лозон
29:33
Сэм Дикинсон
31:00
Томаш Гертл
(Павел Дорофеев, Марк Стоун)
32:25
Зак Уайтклауд
(Ноа Хэнифин, Томаш Гертл)
33:05
Вильям Эклунд
36:29
Александр Веннберг
(Тимоти Лильегрен, Тайлер Тоффоли)
41:13
Джек Айкел
49:11
Коул Рейнхардт
49:28
Тайлер Тоффоли
57:03
Ши Теодор
(Томаш Гертл)
58:59
Томаш Гертл
(Ноа Хэнифин, Павел Дорофеев)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит