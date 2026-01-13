Ричмонд
Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию»

«Тампа-Бэй» на выезде обыграла «Филадельфию» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Nic Antaya/Getty Images

У гостей заброшенными шайбами отметились Понтус Хольмберг (2'), Джейк Гюнцель (21'), Брейден Пойнт (25'), Брэндон Хагель (40') и Никита Кучеров (57'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Кристиана Дворака (26').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил 23-ю шайбу в этом сезоне, поразив пустые ворота соперника. Кроме того, 32-летний россиянин поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету Кучерова после 40 сыгранных матчей 67 (23+44) набранных очков.

Текущая результативная серия Кучерова составляет десять матчей, что является его лучшим результатом в этом сезоне. Кроме того, в девяти последних матчах он набирает не менее двух очков — это вторая по продолжительности серия в истории НХЛ среди игроков, родившихся за пределами Северной Америки. Кучеров повторил достижение Александра Могильного в сезоне-1992/93 и вплотную приблизился к рекорду Яромира Ягра, который в сезоне-1995/96 провел десять таких матчей подряд.

«Тампа» одержала десятую победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Каролины» на один балл. В среду, 14 января, «молнии» на выезде сыграют против «Питтсбурга».

Филадельфия
1:5
0:1, 1:3, 0:1
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
13.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Xfinity Mobile Arena, 19489 зрителей
Главные тренеры
Рик Токкет
Джон Купер
Вратари
Даниэл Владарж
(00:00-55:16)
Йонас Йоханссон
Даниэл Владарж
(c 56:39)
1-й период
01:10
Понтус Хольмберг
(Янни Гурд, Земгус Гиргенсонс)
2-й период
20:33
Джейк Гюнцель
(Эрик Чернак, Брэндон Хагель)
24:06
Родриго Аболс
24:29
Брэйден Пойнт
(Оливер Бьоркстранд, Джейк Гюнцель)
24:29
Трэвис Санхейм
24:29
Оливер Бьоркстранд
25:40
Кристиан Дворак
27:39
Эрик Чернак
33:01
Брэндон Хагель
36:18
Трэвис Конекны
36:18
Шарль-Эдуард Д'Астус
38:50
Ник Силер
39:29
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Даррен Раддиш)
39:59
Никита Гребенкин
39:59
Янни Гурд
3-й период
43:46
Никита Гребенкин
43:46
Родриго Аболс
43:46
Никита Гребенкин
43:46
Родриго Аболс
43:46
Ник Пол
43:46
Максвелл Крозье
43:46
Максвелл Крозье
48:40
Гарнет Хэтэуэй
50:36
Трэвис Конекны
50:36
Трэвис Конекны
50:36
Джейк Гюнцель
56:39
Никита Кучеров
(Даррен Раддиш, Энтони Чирелли)
Статистика
Филадельфия
Тампа-Бэй
Штрафное время
46
32
Игра в большинстве
2
4
Голы в большинстве
0
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше