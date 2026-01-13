Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию»

Текущая результативная серия Кучерова составляет десять матчей, что является его лучшим результатом в этом сезоне. Кроме того, в девяти последних матчах он набирает не менее двух очков — это вторая по продолжительности серия в истории НХЛ среди игроков, родившихся за пределами Северной Америки. Кучеров повторил достижение Александра Могильного в сезоне-1992/93 и вплотную приблизился к рекорду Яромира Ягра, который в сезоне-1995/96 провел десять таких матчей подряд.