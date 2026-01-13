Три передачи Демидова помогли «Монреалю» победить «Ванкувер»

У хозяев дубль оформил Александр Каррье (25', 25'), еще по одной шайбе забросили Ноа Добсон (19'), Майк Мэтисон (41'), Юрай Слафковски (42') и Оливер Капанен (47'). У гостей отличились Элиас Петтерссон (12'), Эвандер Кейн (22') и Макс Сассон (30').
Нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился тремя результативными передачами и был признан третьей звездой матча. Он стал третьим новичком в истории «Монреаля» за последние десять лет, кому удалось оформить ассистентский хет-трик.
Всего на счету Демидова после 46 сыгранных матчей 39 (10+29) набранных очков. 20-летний россиянин укрепил свое лидерство в списке бомбардиров среди новичков, оторвавшись от ближайшего преследователя Беккетта Сеннеке из «Анахайма» на пять очков.
«Монреаль» одержал четвертую победу в последних пяти матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Каролины» на два балла. В среду, 14 января, «хабы» на выезде сыграют против «Вашингтона».
Мартен Сан-Луи
Адам Фут
Якуб Добеш
Никита Толопило
11:53
Элиас Петтерссон
(Филип Гронек, Линус Карлссон)
18:09
Брок Босер
18:13
Ноа Добсон
(Ник Сузуки)
21:50
Эвандер Кейн
(Аату Рятю)
24:31
Александр Каррье
(Ник Сузуки, Александр Тексье)
24:51
Александр Каррье
(Иван Демидов, Юрай Слафковски)
29:42
Макс Сассон
(Дрю О`Коннор, Пьер-Оливье Жозеф)
40:29
Майкл Мэтисон
(Александр Тексье, Коул Кофилд)
41:07
Юрай Слафковски
(Иван Демидов, Лэйн Хатсон)
46:05
Оливер Капанен
(Иван Демидов, Юрай Слафковски)
50:19
Александр Каррье
57:48
Ноа Добсон
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит