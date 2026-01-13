Панарин набрал 600 очков быстрее всех в истории «Рейнджерс»

У гостей заброшенными шайбами отметились Ээли Толванен (21'), Джордан Эберле (25'), Шейн Райт (53') и Джаред Макканн (60'). У хозяев отличились Мика Зибанеджад (4') и Сэм Кэррик (6').
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей, набрав 600-е очков за «синерубашечников». Для этого 34-летнему россиянину потребовалось 476 матчей, что является лучшим результатом в истории «Рейнджерс». Предыдущий рекорд принадлежал Марку Мессье, который пробил отметку в 600 очков за 531 игру.
«Рейнджерс» потерпел четвертое поражение подряд и занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 15 января, нью-йоркцы дома сыграют против «Оттавы».
Другие матчи игрового дня:
«Флорида» на выезде обыграла «Баффало» (4:3). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 20 из 23 бросков по своим воротам и одержал 19-ю победу в этом сезоне.
«Детройт» дома обыграл «Каролину» (4:3 ОТ). Защитник «Каролины» Александр Никишин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей.
Майк Салливан
Дэн Байлсма
Джонатан Куик
(00:00-57:58)
Филипп Грубауэр
Джонатан Куик
(c 59:50)
00:36
Джей Ти Миллер
03:08
Мика Зибанежад
(Артемий Панарин, Карсон Соуси)
05:31
Сэм Кэррик
21:00
Эли Толванен
(Фредерик Годро)
24:27
Джордан Эберле
(Каапо Какко, Мэттью Бенайерс)
32:53
Райкер Эванс
45:21
Владислав Гавриков
52:02
Беркли Кэттон
(Шейн Райт, Райан Линдгрен)
52:28
Эли Толванен
59:50
Джаред Маккэн
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит