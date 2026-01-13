Ричмонд
Панарин набрал 600 очков быстрее всех в истории «Рейнджерс»

«Сиэтл» на выезде обыграл «Рейнджерс» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей заброшенными шайбами отметились Ээли Толванен (21'), Джордан Эберле (25'), Шейн Райт (53') и Джаред Макканн (60'). У хозяев отличились Мика Зибанеджад (4') и Сэм Кэррик (6').

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей, набрав 600-е очков за «синерубашечников». Для этого 34-летнему россиянину потребовалось 476 матчей, что является лучшим результатом в истории «Рейнджерс». Предыдущий рекорд принадлежал Марку Мессье, который пробил отметку в 600 очков за 531 игру.

«Рейнджерс» потерпел четвертое поражение подряд и занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 15 января, нью-йоркцы дома сыграют против «Оттавы».

Другие матчи игрового дня:

«Флорида» на выезде обыграла «Баффало» (4:3). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 20 из 23 бросков по своим воротам и одержал 19-ю победу в этом сезоне.

«Детройт» дома обыграл «Каролину» (4:3 ОТ). Защитник «Каролины» Александр Никишин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

Рейнджерс
2:4
2:0, 0:2, 0:2
Сиэтл
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
13.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Дэн Байлсма
Вратари
Джонатан Куик
(00:00-57:58)
Филипп Грубауэр
Джонатан Куик
(c 59:50)
1-й период
00:36
Джей Ти Миллер
03:08
Мика Зибанежад
(Артемий Панарин, Карсон Соуси)
05:31
Сэм Кэррик
2-й период
21:00
Эли Толванен
(Фредерик Годро)
24:27
Джордан Эберле
(Каапо Какко, Мэттью Бенайерс)
32:53
Райкер Эванс
3-й период
45:21
Владислав Гавриков
52:02
Беркли Кэттон
(Шейн Райт, Райан Линдгрен)
52:28
Эли Толванен
59:50
Джаред Маккэн
Статистика
Рейнджерс
Сиэтл
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит