Панарин набрал 600 очков быстрее всех в истории «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей, набрав 600-е очков за «синерубашечников». Для этого 34-летнему россиянину потребовалось 476 матчей, что является лучшим результатом в истории «Рейнджерс». Предыдущий рекорд принадлежал Марку Мессье, который пробил отметку в 600 очков за 531 игру.