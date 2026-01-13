Панарин может стать одноклубником Овечкина в «Вашингтоне»

«Единственное, что “Рейнджерс” действительно могут сделать в этой ситуации, если они не собираются подписывать с ним контракт на условиях, которых он хочет, — это аккуратно подойти к нему и его представителям и сказать: “Можем ли мы как-то поработать над этим вместе? Потому что в интересах Панарина перейти туда, где он сможет успешно выступать. Это не повредит его рыночной стоимости.



Ты, конечно, всегда задумываешься о такой команде, как “Флорида”. Думаешь о “Вашингтоне”. Рассматриваешь варианты, где, особенно российские игроки, могли бы захотеть играть. С начала сезона мы также размышляем о “Миннесоте”, потому что там играет Капризов и у них один и тот же агент. Еще одна команда, о которой я действительно задумываюсь, — это “Колорадо”, — сказал Фридман.