Панарин может стать одноклубником Овечкина в «Вашингтоне»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в ближайшие недели может покинуть команду. Об этом сообщает журналист Элиотт Фридман.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: NHL.com

По информации источника, в обмене 34-летнего россиянина, у которого в этом сезоне истекает семилетний контракт с «Рейнджерс», могут быть заинтересованы клубы, претендующие в этом сезоне на Кубок Стэнли.

«Единственное, что “Рейнджерс” действительно могут сделать в этой ситуации, если они не собираются подписывать с ним контракт на условиях, которых он хочет, — это аккуратно подойти к нему и его представителям и сказать: “Можем ли мы как-то поработать над этим вместе? Потому что в интересах Панарина перейти туда, где он сможет успешно выступать. Это не повредит его рыночной стоимости.

Ты, конечно, всегда задумываешься о такой команде, как “Флорида”. Думаешь о “Вашингтоне”. Рассматриваешь варианты, где, особенно российские игроки, могли бы захотеть играть. С начала сезона мы также размышляем о “Миннесоте”, потому что там играет Капризов и у них один и тот же агент. Еще одна команда, о которой я действительно задумываюсь, — это “Колорадо”, — сказал Фридман.

Ранее сообщалось, что Панарин отказался подписывать с «Рейнджерс» новый краткосрочный контракт с понижением зарплаты. По действующему соглашению с командой из Нью-Йорка он зарабатывает 11,6 млн долларов в год. Панарин занимает седьмое место в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.

«Рейнджерс» могут обменять Панарина не позднее 6 марта, когда в НХЛ наступит трейд-дедлайн. Стоит отметить, что в контракте Панарина предусмотрен полный запрет на обмен, что позволяет россиянину самостоятельно решать, в каком клубе продолжить карьеру.

В этом сезоне Панарин провел за «Рейнджерс» 46 матчей, в которых набрал 50 (16+34) очков. Нью-йоркцы занимают 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции и отстают от зоны плей-офф на шесть очков.