Бобровский устроил первую за шесть лет вратарскую драку в НХЛ

Одним из главных событий матча стала вратарская драка между Сергеем Бобровским и Алексом Недельковичем в третьем периоде. Неделькович вмешался в стычку за своими воротами, атаковав нападающего «Флориды» Эвана Родригеса. Бобровский решил заступиться за партнера по команде, приехал в зону «Сан-Хосе» и вступил в драку с американским вратарем. По итогам эпизода оба голкипера получили по пять минут штрафа за драку, а также по две минуты — за выход из ворот.