Бобровский устроил первую за шесть лет вратарскую драку в НХЛ

У гостей заброшенными шайбами отметились Уилл Смит (21'), Венсан Деарне (23'), Марио Ферраро (27') и Баркли Гудроу (58'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Ээту Луостаринена (41').
Одним из главных событий матча стала вратарская драка между Сергеем Бобровским и Алексом Недельковичем в третьем периоде. Неделькович вмешался в стычку за своими воротами, атаковав нападающего «Флориды» Эвана Родригеса. Бобровский решил заступиться за партнера по команде, приехал в зону «Сан-Хосе» и вступил в драку с американским вратарем. По итогам эпизода оба голкипера получили по пять минут штрафа за драку, а также по две минуты — за выход из ворот.
«Мне показалось, что это было уже слишком. Он действовал за гранью допустимого. Я решил вмешаться и дать ему это понять», — сказал Бобровский после матча.
Драка Бобровского и Недельковича стала первой дракой вратарей в НХЛ с февраля 2020 года, когда в матче «Калгари» — «Эдмонтон» (3:8) сошлись Майк Смит и Кэм Талбот.
Нападающий «Сан-Хосе» Игорь Чернышов поучаствовал во второй и третьей шайбах своей команды, записав на свой счет две результативные передачи. Всего на счету 20-летнего россиянина после 15 сыгранных матчей 11 (3+8) набранных очков.
«Сан-Хосе» выиграл пять из семи последних матчей и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В среду, 21 января, «акулы» на выезде сыграют против «Тампы».
«Флорида» занимает 12-е место на Востоке, отставая от зоны плей-офф на четыре очка. В пятницу, 23 января, «пантеры» на выезде сыграют против «Виннипега».
Пол Морис
Райан Варсофски
Сергей Бобровский
(00:00-56:47)
Алекс Неделькович
Сергей Бобровский
(c 57:21)
05:44
Йеспер Боквист
08:41
Мэттью Ткачак
08:41
Винсент Дешарне
08:41
Винсент Дешарне
20:50
Уилл Смит
(Тимоти Лильегрен, Александр Веннберг)
22:41
Винсент Дешарне
(Игорь Чернышов, Майк Миса)
26:12
Марио Ферраро
(Игорь Чернышов, Майк Миса)
29:30
Увис Балинскис
29:30
Павол Регенда
29:30
Павол Регенда
36:02
Эй Джей Грир
40:43
Эту Луостаринен
(Аарон Экблад)
46:00
Сергей Бобровский
46:00
Сергей Бобровский
46:00
Винсент Дешарне
46:00
Алекс Неделькович
46:00
Алекс Неделькович
52:08
Антон Лунделл
52:08
Вильям Эклунд
57:21
Барклай Гудроу
57:39
Йеспер Боквист
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит