Неделькович — о драке с Бобровским: Старался не потерять зубы

Американский голкипер «Сан-Хосе» Алекс Неделькович высказался о драке с голкипером «Флориды» Сергеем Бобровским.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Сан-Хосе» в гостях обыграл «Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Одним из главных событий матча стала вратарская драка между Сергеем Бобровским и Алексом Недельковичем в третьем периоде. Неделькович вмешался в стычку за своими воротами, атаковав нападающего «Флориды» Эвана Родригеса. Бобровский решил заступиться за партнера по команде, приехал в зону «Сан-Хосе» и вступил в драку с американским вратарем. По итогам эпизода оба голкипера получили по пять минут штрафа за драку, а также по две минуты — за выход из ворот.

«Это началось что-то вроде в стиле “дерись или убегай”. Просто старался изо всех сил, чтобы меня не ударили, не хотел, чтобы он толком замахнулся. Старался не потерять ни одного зуба», — приводит слова Недельковича пресс-служба «Сан-Хосе».

Бобровский также прокомментировал драку с Недельковичем.

«Это было захватывающе, но, очевидно, это не то, чем я зарабатываю на жизнь. Но что есть, то есть. У нас была хорошая драка, но, к сожалению, мы не получили два очка. Это самое важное. Это было интересно, без сомнений, это было здорово, эмоционально», — приводит слова Бобровского Florida Hockey Now.

Драка Бобровского и Недельковича стала первой стычкой вратарей в НХЛ с февраля 2020 года, когда в матче «Калгари» — «Эдмонтон» (3:8) сошлись Майк Смит и Кэм Талбот.

Флорида
1:4
0:0, 0:3, 1:1
Сан-Хосе
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
20.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19191 зритель
Главные тренеры
Пол Морис
Райан Варсофски
Вратари
Сергей Бобровский
(00:00-56:47)
Алекс Неделькович
Сергей Бобровский
(c 57:21)
1-й период
05:44
Йеспер Боквист
08:41
Мэттью Ткачак
08:41
Винсент Дешарне
08:41
Винсент Дешарне
2-й период
20:50
Уилл Смит
(Тимоти Лильегрен, Александр Веннберг)
22:41
Винсент Дешарне
(Игорь Чернышов, Майк Миса)
26:12
Марио Ферраро
(Игорь Чернышов, Майк Миса)
29:30
Увис Балинскис
29:30
Павол Регенда
29:30
Павол Регенда
36:02
Эй Джей Грир
3-й период
40:43
Эту Луостаринен
(Аарон Экблад)
46:00
Сергей Бобровский
46:00
Сергей Бобровский
46:00
Винсент Дешарне
46:00
Алекс Неделькович
46:00
Алекс Неделькович
52:08
Антон Лунделл
52:08
Вильям Эклунд
57:21
Барклай Гудроу
57:39
Йеспер Боквист
Статистика
Флорида
Сан-Хосе
Штрафное время
19
19
Игра в большинстве
3
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит