Неделькович — о драке с Бобровским: Старался не потерять зубы

Накануне «Сан-Хосе» в гостях обыграл «Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Одним из главных событий матча стала вратарская драка между Сергеем Бобровским и Алексом Недельковичем в третьем периоде. Неделькович вмешался в стычку за своими воротами, атаковав нападающего «Флориды» Эвана Родригеса. Бобровский решил заступиться за партнера по команде, приехал в зону «Сан-Хосе» и вступил в драку с американским вратарем. По итогам эпизода оба голкипера получили по пять минут штрафа за драку, а также по две минуты — за выход из ворот.
«Это началось что-то вроде в стиле “дерись или убегай”. Просто старался изо всех сил, чтобы меня не ударили, не хотел, чтобы он толком замахнулся. Старался не потерять ни одного зуба», — приводит слова Недельковича пресс-служба «Сан-Хосе».
Бобровский также прокомментировал драку с Недельковичем.
«Это было захватывающе, но, очевидно, это не то, чем я зарабатываю на жизнь. Но что есть, то есть. У нас была хорошая драка, но, к сожалению, мы не получили два очка. Это самое важное. Это было интересно, без сомнений, это было здорово, эмоционально», — приводит слова Бобровского Florida Hockey Now.
Драка Бобровского и Недельковича стала первой стычкой вратарей в НХЛ с февраля 2020 года, когда в матче «Калгари» — «Эдмонтон» (3:8) сошлись Майк Смит и Кэм Талбот.
Пол Морис
Райан Варсофски
Сергей Бобровский
(00:00-56:47)
Алекс Неделькович
Сергей Бобровский
(c 57:21)
05:44
Йеспер Боквист
08:41
Мэттью Ткачак
08:41
Винсент Дешарне
08:41
Винсент Дешарне
20:50
Уилл Смит
(Тимоти Лильегрен, Александр Веннберг)
22:41
Винсент Дешарне
(Игорь Чернышов, Майк Миса)
26:12
Марио Ферраро
(Игорь Чернышов, Майк Миса)
29:30
Увис Балинскис
29:30
Павол Регенда
29:30
Павол Регенда
36:02
Эй Джей Грир
40:43
Эту Луостаринен
(Аарон Экблад)
46:00
Сергей Бобровский
46:00
Сергей Бобровский
46:00
Винсент Дешарне
46:00
Алекс Неделькович
46:00
Алекс Неделькович
52:08
Антон Лунделл
52:08
Вильям Эклунд
57:21
Барклай Гудроу
57:39
Йеспер Боквист
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит