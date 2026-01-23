Ему было 17, когда он уехал за океан: как Павел Минтюков построил карьеру в НХЛ

История Павла Минтюкова стала показательной для целого поколения молодых спортсменов. Он вырос в среде, где конкуренция начинается с детства и не дает расслабиться ни на день. При этом он не побоялся перебраться в Северную Америку и оказаться в составе, где свое место нужно отстаивать каждый день. Именно поэтому его путь сегодня так интересен: ведь это игрок нового поколения — тот, кто умеет быстро адаптироваться, принимать решения на льду и не теряться под давлением окружающих.