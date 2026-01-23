Ему было 17, когда он уехал за океан: как Павел Минтюков построил карьеру в НХЛ

История Павла Минтюкова стала показательной для целого поколения молодых спортсменов. Он вырос в среде, где конкуренция начинается с детства и не дает расслабиться ни на день. При этом он не побоялся перебраться в Северную Америку и оказаться в составе, где свое место нужно отстаивать каждый день. Именно поэтому его путь сегодня так интересен: ведь это игрок нового поколения — тот, кто умеет быстро адаптироваться, принимать решения на льду и не теряться под давлением окружающих.
Первые шаги в хоккее
Павел Минтюков родился в Москве в 2003 году, сейчас ему 22. В хоккей он пришел рано: сначала занимался в школе ЦСКА, затем оказался в «Динамо», где прошел путь до молодежной команды. Уже в подростковом возрасте тренеры обращали внимание на его стиль — он не просто отбивался в обороне, а часто начинал атаки, много работал с шайбой и играл лучше сверстников.
После сезона в МХЛ перед Павлом встал выбор: пытаться пробиться в российский взрослый хоккей или попробовать себя за океаном. Он выбрал второй вариант и в 17 лет подписал контракт с канадским клубом «Сагино Спирит», который выступает в юниорской лиге Онтарио. Первый год выпал из-за ковида, но в сезоне 2021/22 Минтюков сразу стал одним из лидеров команды: он набрал 62 очка в 67 матчах — для защитника это очень высокий показатель. Проще говоря, он приносил команде результат почти в каждой игре.
Именно после этого сезона на него обратили внимание скауты НХЛ. В отчетах подчеркивали его бросок, скорость принятия решений и умение подключаться к атакам. Минтюков перестал быть просто «талантливым парнем из России» и стал игроком, за которым начали охоту ведущие клубы.
Юниорский прорыв и переезд
Переезд в Канаду стал для Минтюкова первым по-настоящему взрослым испытанием. Новый язык, другая система тренировок, жизнь вдали от семьи — все это пришлось осваивать параллельно с хоккеем. Сезон 2020/21 в OHL отменили из-за пандемии, и Павел фактически провел год в ожидании, тренируясь и не имея игровой практики. Для юниора это рискованный период: многие в такой паузе теряют форму.
Когда лига вернулась, Минтюков не просто «вошел в ритм», а сразу стал одним из самых заметных игроков. Его 62 очка за сезон сделали его одним из самых результативных защитников лиги. Для юниорского хоккея это сигнал: перед нами не просто надежный игрок обороны, а человек, который влияет на счет. Он начал регулярно подключаться к атакам, брать на себя ответственность и не теряться в концовках матчей.
Этот рывок резко изменил его статус. Из перспективного новичка он превратился в одного из самых обсуждаемых защитников своего возраста. Именно тогда стало ясно, что Минтюков едет не «попробовать», а строить карьеру на самом высоком уровне.
Драфт НХЛ и выход во взрослый мир
Летом 2022 года карьера Минтюкова получила новый толчок: на драфте НХЛ его под десятым номером выбрал «Анахайм Дакс». Это был самый высокий выбор клуба в том году — именно на него команда делала главную ставку среди всех новичков. Уже через несколько дней Павел подписал трехлетний контракт новичка и стал частью команды, которая строит будущее вокруг молодых игроков.
В НХЛ его не стали бросать в бой моментально. Минтюкова оставили еще на сезон в юниорской лиге, где он стал абсолютным лидером: 88 очков за 69 матчей и рекорд для российских защитников. Этот год закрепил за ним репутацию игрока, который умеет не только набирать очки, но и вести команду. После такого сезона у «Анахайма» уже не оставалось сомнений — время переходить на взрослый уровень.
Осенью 2023-го Минтюков дебютировал в НХЛ, а через день забил свою первую шайбу — в матче против «Каролины». Он быстро получил место в основной ротации, стал чаще выходить и проводить на льду около 18 минут за матч. Для 20-летнего защитника это показатель доверия, которое в НХЛ получают немногие.
Жизнь вне льда
Вне площадки Минтюков совсем не похож на типичный образ «молодого таланта». Он редко дает эмоциональные интервью, почти не выносит личную жизнь в публичное поле и ведет соцсети сдержанно. Партнеры по команде и тренеры отмечают его спокойствие: он одинаково реагирует и на удачные матчи, и на неудачи, не уходит в крайности и не теряет концентрацию.
Для него хоккей — это прежде всего работа. Он много времени проводит в зале, внимательно относится к восстановлению и не пытается играть роль звезды вне льда. В «Анахайме» его описывают как игрока, который слушает, быстро учится и не спорит с тренером. Такой характер особенно ценен в лиге, где давление начинается с первого дня и не ослабевает ни на секунду.
Закрепление в НХЛ
Сегодня Минтюков — полноценный игрок основного состава «Анахайма». В дебютном сезоне в НХЛ он сразу получил место в топ-6 защитников, выходит в большинстве и проводит на льду в среднем около 18 минут за матч.
Клуб открыто называет его частью будущего ядра команды. В «Анахайме» делают ставку на молодых — и Минтюков идеально вписывается в эту стратегию. Его ценят за умение играть в обе стороны площадки: он не теряется под давлением, может начать атаку и при этом не разваливается в обороне. Это тот тип защитника, вокруг которого удобно выстраивать игру.
Следующий шаг для него — закрепиться не просто как новичок, а как системный игрок НХЛ. От него уже ждут стабильности, влияния на темп матчей и роста роли в ключевых звеньях. Павел Минтюков уже стал частью крупной команды, именно поэтому вокруг обсуждают, к чему же приведет его сила воли и стремление к победе.