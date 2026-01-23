Михеев стал первой звездой матча, забив «Каролине» в меньшинстве

У гостей заброшенными шайбами отметились Илья Михеев (12'), Ник Лардис (25') и Коннор Мерфи (54'). У хозяев отличились Йоэль Нюстрем (13'), Джордан Стаал (30') и Джексон Блейк (55'). Победу «Чикаго» принес точный бросок Оливера Мура в серии послематчевых буллитов.
Нападающий «Чикаго» Илья Михеев был признан первой звездой матча. 31-летний россиянин забросил девятую шайбу в сезоне, отличившись в меньшинстве, а также принял участие в третьей шайбе своей команды, записав себе в актив результативную передачу. Всего на счету Михеева после 45 сыгранных матчей 17 (9+8) набранных очков.
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников не сумел отметиться результативными действиями, однако в послематчевой серии буллитов стал единственным игроком своей команды, реализовавшим попытку.
«Чикаго» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на четыре очка. В субботу, 24 января, «ястребы» дома сыграют против «Тампы».
«Каролина» прервала свою трехматчевую победную серию, но продолжает лидировать на Востоке. В воскресенье, 25 января, «ураганы» на выезде сыграют против «Оттавы».
Род Бриндамор
Джефф Блэшилл
Фредерик Андерсен
Спенсер Найт
09:19
Артем Левшунов
11:12
Илья Михеев
12:50
Йоэль Нюстрём
(Йеспери Котканиеми)
20:44
Тайлер Бертуцци
24:35
Ник Лардис
(Райан Донато, Оливер Мур)
26:15
Штепан Гржебик
29:16
Джордан Стаал
(Джордан Мартинук, Джейкоб Слэвин)
33:55
Александр Никишин
33:55
Оливер Мур
33:55
Оливер Мур
38:43
Йоэль Нюстрём
44:32
Алекс Власик
53:38
Коннор Мерфи
(Тайлер Бертуцци, Илья Михеев)
54:20
Джексон Блэйк
(Логан Стэнковен, Тэйлор Холл)
победный бросок: Оливер Мур
(Чикаго)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит