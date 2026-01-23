Михеев стал первой звездой матча, забив «Каролине» в меньшинстве

Нападающий «Чикаго» Илья Михеев был признан первой звездой матча. 31-летний россиянин забросил девятую шайбу в сезоне, отличившись в меньшинстве, а также принял участие в третьей шайбе своей команды, записав себе в актив результативную передачу. Всего на счету Михеева после 45 сыгранных матчей 17 (9+8) набранных очков.