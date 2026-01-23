Ричмонд
Михеев стал первой звездой матча, забив «Каролине» в меньшинстве

«Чикаго» на выезде обыграл «Каролину» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Илья Михеев (12'), Ник Лардис (25') и Коннор Мерфи (54'). У хозяев отличились Йоэль Нюстрем (13'), Джордан Стаал (30') и Джексон Блейк (55'). Победу «Чикаго» принес точный бросок Оливера Мура в серии послематчевых буллитов.

Нападающий «Чикаго» Илья Михеев был признан первой звездой матча. 31-летний россиянин забросил девятую шайбу в сезоне, отличившись в меньшинстве, а также принял участие в третьей шайбе своей команды, записав себе в актив результативную передачу. Всего на счету Михеева после 45 сыгранных матчей 17 (9+8) набранных очков.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников не сумел отметиться результативными действиями, однако в послематчевой серии буллитов стал единственным игроком своей команды, реализовавшим попытку.

«Чикаго» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на четыре очка. В субботу, 24 января, «ястребы» дома сыграют против «Тампы».

«Каролина» прервала свою трехматчевую победную серию, но продолжает лидировать на Востоке. В воскресенье, 25 января, «ураганы» на выезде сыграют против «Оттавы».

Каролина
3:4
1:1, 1:1, 1:1, 0:0
Б
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
23.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18323 зрителя
Главные тренеры
Род Бриндамор
Джефф Блэшилл
Вратари
Фредерик Андерсен
Спенсер Найт
1-й период
09:19
Артем Левшунов
11:12
Илья Михеев
12:50
Йоэль Нюстрём
(Йеспери Котканиеми)
2-й период
20:44
Тайлер Бертуцци
24:35
Ник Лардис
(Райан Донато, Оливер Мур)
26:15
Штепан Гржебик
29:16
Джордан Стаал
(Джордан Мартинук, Джейкоб Слэвин)
33:55
Александр Никишин
33:55
Оливер Мур
33:55
Оливер Мур
38:43
Йоэль Нюстрём
3-й период
44:32
Алекс Власик
53:38
Коннор Мерфи
(Тайлер Бертуцци, Илья Михеев)
54:20
Джексон Блэйк
(Логан Стэнковен, Тэйлор Холл)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Оливер Мур
(Чикаго)
Статистика
Каролина
Чикаго
Штрафное время
7
15
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит