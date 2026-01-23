Ричмонд
Гол Дорофеева не спас «Вегас» от поражения в матче с «Бостоном»

«Бостон» дома обыграл «Вегас» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Чарли Макэвой (10'), Элиас Линдхольм (10'), Таннер Жанно (11') и Давид Пастрняк (28'). У гостей отличились Джек Айкел (41'), Томаш Гертл (44') и Павел Дорофеев (58').

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил 21-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 25-летнего россиянина после 49 сыгранных матчей 37 (21+16) набранных очков. Дорофеев вместе с чехом Томашем Гертлом является лучшим снайпером «Вегаса» в этом сезоне.

Защитник «Бостона» Никита Задоров поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 30-летнего россиянина после 51 сыгранного матча 18 (1+17) набранных очков.

«Бостон» выиграл 9 из 11 последних матчей и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 25 января, «мишки» дома сыграют против «Монреаля».

«Вегас» потерпел второе поражение после серии из семи побед и занимает четвертое место на Западе. В субботу, 24 января, «рыцари» на выезде сыграют против «Торонто».

Бостон
4:3
3:0, 1:0, 0:3
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
23.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Марко Штурм
Брюс Кэссиди
Вратари
Йоонас Корписало
Акира Шмид
(00:00-03:17)
Акира Шмид
(03:22-56:46)
Акира Шмид
(57:25-58:03)
1-й период
03:22
Павел Заха
09:01
Томаш Гертл
09:01
Томаш Гертл
09:12
Чарли Макэвой
(Морган Гики, Давид Пастрняк)
09:42
Элиас Линдхольм
(Давид Пастрняк, Морган Гики)
10:06
Таннер Жанно
(Шон Керали)
17:26
Марк Кастелич
17:26
Жереми Лозон
2-й период
20:00
Морган Гики
20:00
Коул Рейнхардт
27:25
Давид Пастрняк
(Никита Задоров, Элиас Линдхольм)
35:36
Никита Задоров
3-й период
40:31
Джек Айкел
(Кэдан Корчак, Ноа Хэнифин)
41:38
Марат Хуснутдинов
43:01
Томаш Гертл
(Марк Стоун, Джек Айкел)
43:46
Джонатан Аспирот
46:58
Дилан Коглан
57:25
Павел Дорофеев
(Митчелл Марнер, Ши Теодор)
Статистика
Бостон
Вегас
Штрафное время
15
13
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
2
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит