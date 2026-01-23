Гол Дорофеева не спас «Вегас» от поражения в матче с «Бостоном»

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил 21-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 25-летнего россиянина после 49 сыгранных матчей 37 (21+16) набранных очков. Дорофеев вместе с чехом Томашем Гертлом является лучшим снайпером «Вегаса» в этом сезоне.