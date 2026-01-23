Гол Дорофеева не спас «Вегас» от поражения в матче с «Бостоном»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Чарли Макэвой (10'), Элиас Линдхольм (10'), Таннер Жанно (11') и Давид Пастрняк (28'). У гостей отличились Джек Айкел (41'), Томаш Гертл (44') и Павел Дорофеев (58').
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил 21-ю шайбу в этом сезоне. Всего на счету 25-летнего россиянина после 49 сыгранных матчей 37 (21+16) набранных очков. Дорофеев вместе с чехом Томашем Гертлом является лучшим снайпером «Вегаса» в этом сезоне.
Защитник «Бостона» Никита Задоров поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 30-летнего россиянина после 51 сыгранного матча 18 (1+17) набранных очков.
«Бостон» выиграл 9 из 11 последних матчей и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 25 января, «мишки» дома сыграют против «Монреаля».
«Вегас» потерпел второе поражение после серии из семи побед и занимает четвертое место на Западе. В субботу, 24 января, «рыцари» на выезде сыграют против «Торонто».
