Губерниев назвал самого влиятельного спортсмена России

«Самый влиятельный российский спортсмен — Александр Овечкин. Это человек, которым восхищаются президенты больших стран. Овечкин собирает вокруг себя миллионы поклонников. Так что Овечкин — самый влиятельный спортсмен с огромным отрывом.



Но не будем забывать, что в фигурном катании из числа тех, кто не выступает, есть Загитова и Медведева. В лыжных гонках влиятельный Большунов. В каждом виде спорта есть люди, которые являются иконами. В биатлоне таких фигур может быть несколько, потому что в лыжах, например, фигура Большунова выделяется. Но мы видим интеллект Карима Халили, хватку и профессионализм Кристины Резцовой, которая с двумя детьми умудряется показывать результаты.



У нас есть люди, на которых в спорте можно равняться. В случае Большунова мы говорим про спорт, потому что мы понимаем, что за пределами дистанции он совершает ошибки, но на ошибках тоже учатся. Большунов, как неглупый парень, тоже все понимает», — приводит слова Губерниева Sport24.