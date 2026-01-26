Губерниев назвал самого влиятельного спортсмена России

«Самый влиятельный российский спортсмен — Александр Овечкин. Это человек, которым восхищаются президенты больших стран. Овечкин собирает вокруг себя миллионы поклонников. Так что Овечкин — самый влиятельный спортсмен с огромным отрывом.
Но не будем забывать, что в фигурном катании из числа тех, кто не выступает, есть Загитова и Медведева. В лыжных гонках влиятельный Большунов. В каждом виде спорта есть люди, которые являются иконами. В биатлоне таких фигур может быть несколько, потому что в лыжах, например, фигура Большунова выделяется. Но мы видим интеллект Карима Халили, хватку и профессионализм Кристины Резцовой, которая с двумя детьми умудряется показывать результаты.
У нас есть люди, на которых в спорте можно равняться. В случае Большунова мы говорим про спорт, потому что мы понимаем, что за пределами дистанции он совершает ошибки, но на ошибках тоже учатся. Большунов, как неглупый парень, тоже все понимает», — приводит слова Губерниева Sport24.
Напомним, Александр Овечкин в прошлом сезоне стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки (894 гола). Всего 40-летний россиянин забросил 995 шайб с учетом плей-офф (918 в регулярных чемпионатах + 77 в плей-офф). По этому показателю он уступает только Гретцки (1 016).