Российские вратари стали главными звездами игрового дня в НХЛ

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Даррен Рэддиш (38') и Энтони Сирелли (60').
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поучаствовал в обеих шайбах своей команды, записав на свой счет две результативные передачи. Результативная серия 32-летнего россиянина насчитывает шесть матчей.
Всего на счету Кучерова после 47 сыгранных матчей 80 (26+54) набранных очков. Он является лучшим бомбардиром «Тампы» в этом сезоне и занимает третье место в гонке бомбардиров, уступая только Натану Маккиннону из «Колорадо» (82) и Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (92).
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский был признан первой звездой матча. 31-летний россиянин отразил все 28 бросков по своим воротам, одержав вторую сухую победу в сезоне и 49-ю — в заокеанской карьере. После этого матча Василевский вышел в лидеры сезона по двум вратарским показателям — проценту отраженных бросков (91,9) и коэффициенту надежности (2,07).
В другом матче игрового дня «Айлендерс» на выезде обыграли «Филадельфию» (4:0). Дублем в этой встрече отметился Жан-Габриэль Пажо (15', 54'), еще по одной шайбе забросили Мэтью Барзал (26') и Тони Деанджело (33').
Нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков принял участие в последней шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего 27-летний россиянин провел в этом сезоне 27 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка.
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин был признан первой звездой матча. 30-летний россиянин отразил 21 бросок по своим воротам, одержав шестую сухую победу в сезоне и 28-ю — в заокеанской карьере. Он является лидером лиги по числу шатаутов.
По итогам игрового дня Василевский был признан первой звездой, Сорокин — второй. Третьей звездой дня был признан защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм, оформивший хет-трик в матче против «Анахайма» (7:4).
«Тампа» выиграла 15 из 17 последних матчей и вернула себе лидерство в турнирной таблице Восточной конференции, опередив «Каролину» и «Детройт» на один балл. В пятницу, 30 января, «молнии» дома сыграют против «Виннипега».
«Айлендерс» занимает восьмое место на Востоке. В четверг, 29 января, «островитяне» дома сыграют против «Рейнджерс».