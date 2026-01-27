Кучеров — с отрывом самый результативный игрок НХЛ в 2026 году

Минувшей ночью 32-летний россиянин отметился двумя результативными передачами в домашней игре против «Юты» (2:0). С начала года Кучеров провел 11 матчей и набрал 28 (8+20) очков, что является лучшим показателем в лиге. Второе место занимает чешский нападающий «Бостона» Давид Пастрняк (23), третье — канадский нападающий «Вегаса» Марк Стоун (21).
Всего на счету Кучерова после 47 сыгранных матчей 80 (26+54) набранных очков. Он стал первым россиянином, добравшимся до этой отметки.
Кучеров является лучшим бомбардиром «Тампы» в этом сезоне и занимает третье место в гонке бомбардиров, уступая лишь Натану Маккиннону из «Колорадо» (82) и Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (92).
«Тампа» выиграла 15 из 17 последних матчей и вернула себе лидерство в турнирной таблице Восточной конференции, опередив «Каролину» и «Детройт» на один балл. В пятницу, 30 января, «молнии» дома сыграют против «Виннипега».
Джон Купер
Андре Туриньи
Андрей Василевский
Карел Веймелка
17:16
Михаил Сергачев
24:45
Брэндон Хагель
26:59
Деклан Карлайл
26:59
Деклан Карлайл
26:59
Шон Дурзи
34:05
Ник Пол
34:05
Иэн Коул
34:05
Иэн Коул
36:21
Джон Марино
37:38
Даррен Раддиш
(Никита Кучеров, Джейк Гюнцель)
53:16
Земгус Гиргенсонс
57:29
Лоусон Крауз
59:14
Энтони Чирелли
(Янис Мозер, Никита Кучеров)
59:44
Земгус Гиргенсонс
59:44
Земгус Гиргенсонс
59:44
Михаил Сергачев
59:44
Михаил Сергачев
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит