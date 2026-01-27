Ричмонд
Кучеров — с отрывом самый результативный игрок НХЛ в 2026 году

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров является самым результативным игроком НХЛ с начала текущего года.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Минувшей ночью 32-летний россиянин отметился двумя результативными передачами в домашней игре против «Юты» (2:0). С начала года Кучеров провел 11 матчей и набрал 28 (8+20) очков, что является лучшим показателем в лиге. Второе место занимает чешский нападающий «Бостона» Давид Пастрняк (23), третье — канадский нападающий «Вегаса» Марк Стоун (21).

Всего на счету Кучерова после 47 сыгранных матчей 80 (26+54) набранных очков. Он стал первым россиянином, добравшимся до этой отметки.

Кучеров является лучшим бомбардиром «Тампы» в этом сезоне и занимает третье место в гонке бомбардиров, уступая лишь Натану Маккиннону из «Колорадо» (82) и Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (92).

«Тампа» выиграла 15 из 17 последних матчей и вернула себе лидерство в турнирной таблице Восточной конференции, опередив «Каролину» и «Детройт» на один балл. В пятницу, 30 января, «молнии» дома сыграют против «Виннипега».

Тампа-Бэй
2:0
0:0, 1:0, 1:0
Юта
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
27.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19096 зрителей
Главные тренеры
Джон Купер
Андре Туриньи
Вратари
Андрей Василевский
Карел Веймелка
1-й период
17:16
Михаил Сергачев
2-й период
24:45
Брэндон Хагель
26:59
Деклан Карлайл
26:59
Деклан Карлайл
26:59
Шон Дурзи
34:05
Ник Пол
34:05
Иэн Коул
34:05
Иэн Коул
36:21
Джон Марино
37:38
Даррен Раддиш
(Никита Кучеров, Джейк Гюнцель)
3-й период
53:16
Земгус Гиргенсонс
57:29
Лоусон Крауз
59:14
Энтони Чирелли
(Янис Мозер, Никита Кучеров)
59:44
Земгус Гиргенсонс
59:44
Земгус Гиргенсонс
59:44
Михаил Сергачев
59:44
Михаил Сергачев
Статистика
Тампа-Бэй
Юта
Штрафное время
17
19
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
2
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
