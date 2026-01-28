Овечкин забросил 919-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки 20 шайб

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 22-ю шайбу в этом сезоне, реализовав большинство. 40-летний россиянин провел на льду 19 минут 10 секунд, нанес четыре броска в створ ворот и провел один силовой прием, закончив матч с нейтральным показателем полезности. Всего в этом сезоне на счету Овечкина 54 сыгранных матча, в которых он набрал 45 (22+23) очков.