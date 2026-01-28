Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Барыс
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.30
П2
3.40
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.52
П2
4.80
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.15
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
5.70
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Сан-Хосе
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
3
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Баффало
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Юта
4
П1
X
П2

Овечкин забросил 919-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки 20 шайб

«Сиэтл» дома разгромил «Вашингтон» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дубль оформил Джаред Макканн (31', 38'), еще по одной шайбе забросили Джордан Эберле (38'), Райкер Эванс (54') и Мэттью Бенирс (57'). У гостей единственный результативный бросок на счету Александра Овечкина (43').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 22-ю шайбу в этом сезоне, реализовав большинство. 40-летний россиянин провел на льду 19 минут 10 секунд, нанес четыре броска в створ ворот и провел один силовой прием, закончив матч с нейтральным показателем полезности. Всего в этом сезоне на счету Овечкина 54 сыгранных матча, в которых он набрал 45 (22+23) очков.

Овечкин обновил собственный рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах (919). С учетом плей-офф на счету россиянина 996 заброшенных шайб — теперь от рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 20 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 28 игр.

«Вашингтон» проиграл шесть из семи последних матчей и опустился на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание «столичных» от зоны плей-офф составляет четыре очка. В пятницу, 30 января, «Вашингтон» на выезде сыграет против «Детройта».

Сиэтл
5:1
0:0, 3:0, 2:1
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
28.01.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Climate Pledge Arena, 17151 зритель
Главные тренеры
Дэн Байлсма
Спенсер Карбери
Вратари
Филипп Грубауэр
Логан Томпсон
1-й период
19:30
Итен Фрэнк
2-й период
21:15
Джаред Маккэн
(Джордан Эберле, Чендлер Стивенсон)
22:33
Деклэйн Чисхольм
27:27
Чендлер Стивенсон
30:09
Джаред Маккэн
(Райан Линдгрен, Мэттью Бенайерс)
37:54
Джордан Эберле
(Джаред Маккэн, Адам Ларссон)
3-й период
41:27
Мэттью Бенайерс
41:27
Мэттью Бенайерс
42:30
Александр Овечкин
(Райан Леонард, Джейкоб Чикран)
47:32
Беркли Кэттон
49:21
Джастин Сурдиф
53:12
Райкер Эванс
(Фредерик Годро)
53:21
Эли Толванен
56:27
Мэттью Бенайерс
(Джаред Маккэн, Брэндон Монтур)
58:43
Джейкоб Мелансон
58:43
Брэндон Дюхейм
58:43
Брэндон Дюхейм
Статистика
Сиэтл
Вашингтон
Штрафное время
15
13
Игра в большинстве
4
5
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше