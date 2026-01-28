Овечкин забросил 919-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки 20 шайб

У хозяев дубль оформил Джаред Макканн (31', 38'), еще по одной шайбе забросили Джордан Эберле (38'), Райкер Эванс (54') и Мэттью Бенирс (57'). У гостей единственный результативный бросок на счету Александра Овечкина (43').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 22-ю шайбу в этом сезоне, реализовав большинство. 40-летний россиянин провел на льду 19 минут 10 секунд, нанес четыре броска в створ ворот и провел один силовой прием, закончив матч с нейтральным показателем полезности. Всего в этом сезоне на счету Овечкина 54 сыгранных матча, в которых он набрал 45 (22+23) очков.
Овечкин обновил собственный рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах (919). С учетом плей-офф на счету россиянина 996 заброшенных шайб — теперь от рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 20 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 28 игр.
«Вашингтон» проиграл шесть из семи последних матчей и опустился на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание «столичных» от зоны плей-офф составляет четыре очка. В пятницу, 30 января, «Вашингтон» на выезде сыграет против «Детройта».
Дэн Байлсма
Спенсер Карбери
Филипп Грубауэр
Логан Томпсон
19:30
Итен Фрэнк
21:15
Джаред Маккэн
(Джордан Эберле, Чендлер Стивенсон)
22:33
Деклэйн Чисхольм
27:27
Чендлер Стивенсон
30:09
Джаред Маккэн
(Райан Линдгрен, Мэттью Бенайерс)
37:54
Джордан Эберле
(Джаред Маккэн, Адам Ларссон)
41:27
Мэттью Бенайерс
41:27
Мэттью Бенайерс
42:30
Александр Овечкин
(Райан Леонард, Джейкоб Чикран)
47:32
Беркли Кэттон
49:21
Джастин Сурдиф
53:12
Райкер Эванс
(Фредерик Годро)
53:21
Эли Толванен
56:27
Мэттью Бенайерс
(Джаред Маккэн, Брэндон Монтур)
58:43
Джейкоб Мелансон
58:43
Брэндон Дюхейм
58:43
Брэндон Дюхейм
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит