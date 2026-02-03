Овечкин обошел Уэйна Гретцки по очкам за один клуб в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 40-летний россиянин достиг отметки в 1670 (919+751) очков в регулярных чемпионатах НХЛ, причем все они были набраны в матчах за один клуб. Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по этому показателю, превзойдя показатель Уэйна Гретцки.