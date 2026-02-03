Ричмонд
Овечкин обошел Уэйна Гретцки по очкам за один клуб в НХЛ

«Вашингтон» дома обыграл «Айлендерс» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Мартин Фехервари (26'), Энтони Бовиллье (26'), Ник Дауд (49') и Джон Карлсон (58'). У гостей единственный результативный бросок на счету Мэтью Барзала (17').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 40-летний россиянин достиг отметки в 1670 (919+751) очков в регулярных чемпионатах НХЛ, причем все они были набраны в матчах за один клуб. Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по этому показателю, превзойдя показатель Уэйна Гретцки.

Лидеры НХЛ по числу набранных очков за один клуб:

  1. Горди Хоу («Детройт», 1946−1971) — 1809 (786+1023) в 1687 матчах
  2. Стив Айзерман («Детройт», 1983−2006) — 1755 (692+1063) в 1514 матчах
  3. Сидни Кросби («Питтсбург», 2005-н.в.) — 1744 (652+1092) в 1403 матчах
  4. Марио Лемье («Питтсбург», 1984−2006) — 1723 (690+1033) в 915 матчах
  5. Александр Овечкин («Вашингтон», 2005-н.в.) — 1670 (919+751) в 1547 матчах
  6. Уэйн Гретцки («Эдмонтон», 1978−1988) — 1669 (583+1086) в 696 матчах

На данный момент на счету Овечкина 996 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 20 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще 25 игр.

«Вашингтон» одержал третью победу подряд и поднялся на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Текущее отставание «столичных» от зоны плей-офф составляет два очка. В среду, 4 февраля, «Вашингтон» на выезде сыграет против «Филдельфии».

Вашингтон
4:1
0:1, 2:0, 2:0
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
3.02.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 17545 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Патрик Руа
Вратари
Клэй Стивенсон
Давид Риттих
(00:00-54:43)
Давид Риттих
(c 57:35)
1-й период
02:26
Ник Дауд
10:51
Мэттью Шефер
16:38
Мэтью Барзал
19:41
Том Уилсон
2-й период
25:29
Мартин Фехервари
(Том Уилсон, Ник Дауд)
26:00
Энтони Бовилье
(Мэтт Рой, Александр Овечкин)
3-й период
41:47
Том Уилсон
41:47
Скотт Мэйфилд
41:47
Скотт Мэйфилд
43:37
Карсон Соуси
48:46
Ник Дауд
(Расмус Сандин, Итен Фрэнк)
57:35
Джон Карлсон
(Алексей Протас)
58:51
Энтони Дюклер
Статистика
Вашингтон
Айлендерс
Штрафное время
9
13
Игра в большинстве
4
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
