Дубль Бучневича не спас «Сент-Луис» от проигрыша «Нэшвиллу»

У хозяев по дублю оформили Райан О'Райлли (10', 43') и Стивен Стэмкос (48', 51'), еще по одной шайбе забросили Майкл Маккэррон (32') и Филип Форсберг (34'). У гостей дублем отметился Павел Бучневич (15', 21'), также забивали Джейк Нейборс (5'), Филип Броберг (24') и Колтон Парэйко (24').
Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил 10-ю и 11-ю шайбы в этом сезоне, а также поучаствовал в четвертой шайбе своей команды, записав на свой счет результативную передачу. Всего на счету 30-летнего россиянина после 56 сыгранных матчей 33 (11+22) набранных очка.
«Сент-Луис» проиграл семь из восьми последних матчей и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. В четверг, 5 февраля, «блюзмены» на выезде сыграют против «Далласа».
Другие результаты игрового дня:
«Баффало» на выезде обыграл «Флориду» (5:3). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 15 из 20 бросков по своим воротам.
«Оттава» на выезде обыграла «Питтсбург» (3:2). Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин выступил в шайбе Чинахова ассистентом.
«Юта» дома обыграла «Ванкувер» (6:2). Защитник «Юты» Михаил Сергачев забросил девятую шайбу в этом сезоне.
Эндрю Брюнетт
Джим Монтгомери
Юусе Сарос
(00:00-23:55)
Жоэль Хофер
(00:00-58:56)
Юстус Аннунен
(c 23:55)
Жоэль Хофер
(c 59:57)
04:53
Джейк Нейберс
(Тайлер Такер, Джастин Фолк)
08:04
Тайлер Такер
09:16
Райан О`Райлли
(Роман Йоси, Филип Форсберг)
14:04
Андреас Энглунд
14:24
Павел Бучневич
(Джейк Нейберс, Джордан Кайру)
20:45
Павел Бучневич
(Джордан Кайру)
23:25
Филип Броберг
(Павел Бучневич, Джордан Кайру)
23:55
Колтон Парэйко
(Джимми Снаггерад, Филип Броберг)
31:35
Майк Маккэррон
(Майкл Бантинг, Роман Йоси)
33:49
Филип Форсберг
(Эрик Хаула, Роман Йоси)
42:02
Райан О`Райлли
(Люк Евангелиста, Джастин Бэррон)
47:14
Стивен Стэмкос
(Люк Евангелиста, Роман Йоси)
50:23
Стивен Стэмкос
(Люк Евангелиста, Брэди Шей)
50:41
Стивен Стэмкос
59:57
Брэйден Шенн
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит