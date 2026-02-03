Ричмонд
Дубль Бучневича не спас «Сент-Луис» от проигрыша «Нэшвиллу»

«Нэшвилл» дома обыграл «Сент-Луис» (6:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев по дублю оформили Райан О'Райлли (10', 43') и Стивен Стэмкос (48', 51'), еще по одной шайбе забросили Майкл Маккэррон (32') и Филип Форсберг (34'). У гостей дублем отметился Павел Бучневич (15', 21'), также забивали Джейк Нейборс (5'), Филип Броберг (24') и Колтон Парэйко (24').

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил 10-ю и 11-ю шайбы в этом сезоне, а также поучаствовал в четвертой шайбе своей команды, записав на свой счет результативную передачу. Всего на счету 30-летнего россиянина после 56 сыгранных матчей 33 (11+22) набранных очка.

«Сент-Луис» проиграл семь из восьми последних матчей и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. В четверг, 5 февраля, «блюзмены» на выезде сыграют против «Далласа».

Другие результаты игрового дня:

«Баффало» на выезде обыграл «Флориду» (5:3). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 15 из 20 бросков по своим воротам.

«Оттава» на выезде обыграла «Питтсбург» (3:2). Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин выступил в шайбе Чинахова ассистентом.

«Юта» дома обыграла «Ванкувер» (6:2). Защитник «Юты» Михаил Сергачев забросил девятую шайбу в этом сезоне.

Нэшвилл
6:5
1:2, 2:3, 3:0
Сент-Луис
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
3.02.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Bridgestone Arena, 17159 зрителей
Главные тренеры
Эндрю Брюнетт
Джим Монтгомери
Вратари
Юусе Сарос
(00:00-23:55)
Жоэль Хофер
(00:00-58:56)
Юстус Аннунен
(c 23:55)
Жоэль Хофер
(c 59:57)
1-й период
04:53
Джейк Нейберс
(Тайлер Такер, Джастин Фолк)
08:04
Тайлер Такер
09:16
Райан О`Райлли
(Роман Йоси, Филип Форсберг)
14:04
Андреас Энглунд
14:24
Павел Бучневич
(Джейк Нейберс, Джордан Кайру)
2-й период
20:45
Павел Бучневич
(Джордан Кайру)
23:25
Филип Броберг
(Павел Бучневич, Джордан Кайру)
23:55
Колтон Парэйко
(Джимми Снаггерад, Филип Броберг)
31:35
Майк Маккэррон
(Майкл Бантинг, Роман Йоси)
33:49
Филип Форсберг
(Эрик Хаула, Роман Йоси)
3-й период
42:02
Райан О`Райлли
(Люк Евангелиста, Джастин Бэррон)
47:14
Стивен Стэмкос
(Люк Евангелиста, Роман Йоси)
50:23
Стивен Стэмкос
(Люк Евангелиста, Брэди Шей)
50:41
Стивен Стэмкос
59:57
Брэйден Шенн
Статистика
Нэшвилл
Сент-Луис
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
