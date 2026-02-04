Кучеров набрал четыре очка во втором матче НХЛ подряд

У хозяев в основное время заброшенными шайбами отметились Никита Кучеров (11'), Оливер Бьеркстранд (49') и Даррен Рэддиш (60'). У гостей дубль оформил Маттиас Самуэльссон (17', 45'), еще один гол забил Джош Доун (55'). Победу «Тампе» принес точный бросок Джейка Гюнцеля за 15 секунд до окончания овертайма.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан второй звездой матча. 32-летний россиянин забросил 29-ю шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал в трех других шайбах своей команды, записав на свой счет три результативные передачи. Текущая результативная серия Кучерова насчитывает девять матчей — на этом отрезке он набрал 23 (6+17) очков. Кроме того, он во втором матче НХЛ кряду набирает четыре очка.
Всего на счету Кучерова после 50 сыгранных матчей 90 (29+61) набранных очков. Он является лучшим бомбардиром «Тампы» в этом сезоне и занимает третье место в гонке бомбардиров, уступая только Натану Маккиннону из «Колорадо» (91) и Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (95).
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 23 из 26 бросков по своим воротам и одержал 26-ю победу в этом сезоне.
«Тампа» выиграла 18 из 20 последних матчей и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 6 февраля, «молнии» дома сыграют против «Флориды».
Джон Купер
Линди Рафф
Андрей Василевский
(00:00-58:22)
Колтен Эллис
(00:00-64:45)
Андрей Василевский
(59:34-64:45)
01:10
Ноа Эстлунд
10:24
Никита Кучеров
(Джейк Гюнцель)
10:35
Гейдж Гонсалвес
13:55
Янис Мозер
16:53
Маттиас Самуэльссон
44:08
Маттиас Самуэльссон
(Джек Куинн, Райан Маклеод)
47:33
Боуэн Байрам
48:53
Оливер Бьоркстранд
(Никита Кучеров, Даррен Раддиш)
52:55
Кертис Дуглас
54:53
Джош Доан
(Тэйдж Томпсон, Расмус Далин)
59:34
Даррен Раддиш
(Брэндон Хагель, Никита Кучеров)
64:45
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Янис Мозер)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит