Кучеров набрал четыре очка во втором матче НХЛ подряд

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан второй звездой матча. 32-летний россиянин забросил 29-ю шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал в трех других шайбах своей команды, записав на свой счет три результативные передачи. Текущая результативная серия Кучерова насчитывает девять матчей — на этом отрезке он набрал 23 (6+17) очков. Кроме того, он во втором матче НХЛ кряду набирает четыре очка.