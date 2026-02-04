Ричмонд
Кучеров набрал четыре очка во втором матче НХЛ подряд

«Тампа» дома обыграла «Баффало» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев в основное время заброшенными шайбами отметились Никита Кучеров (11'), Оливер Бьеркстранд (49') и Даррен Рэддиш (60'). У гостей дубль оформил Маттиас Самуэльссон (17', 45'), еще один гол забил Джош Доун (55'). Победу «Тампе» принес точный бросок Джейка Гюнцеля за 15 секунд до окончания овертайма.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан второй звездой матча. 32-летний россиянин забросил 29-ю шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал в трех других шайбах своей команды, записав на свой счет три результативные передачи. Текущая результативная серия Кучерова насчитывает девять матчей — на этом отрезке он набрал 23 (6+17) очков. Кроме того, он во втором матче НХЛ кряду набирает четыре очка.

Всего на счету Кучерова после 50 сыгранных матчей 90 (29+61) набранных очков. Он является лучшим бомбардиром «Тампы» в этом сезоне и занимает третье место в гонке бомбардиров, уступая только Натану Маккиннону из «Колорадо» (91) и Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (95).

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 23 из 26 бросков по своим воротам и одержал 26-ю победу в этом сезоне.

«Тампа» выиграла 18 из 20 последних матчей и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 6 февраля, «молнии» дома сыграют против «Флориды».

Тампа-Бэй
4:3
1:1, 0:0, 2:2
ОТ
Баффало
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
4.02.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Линди Рафф
Вратари
Андрей Василевский
(00:00-58:22)
Колтен Эллис
(00:00-64:45)
Андрей Василевский
(59:34-64:45)
1-й период
01:10
Ноа Эстлунд
10:24
Никита Кучеров
(Джейк Гюнцель)
10:35
Гейдж Гонсалвес
13:55
Янис Мозер
16:53
Маттиас Самуэльссон
3-й период
44:08
Маттиас Самуэльссон
(Джек Куинн, Райан Маклеод)
47:33
Боуэн Байрам
48:53
Оливер Бьоркстранд
(Никита Кучеров, Даррен Раддиш)
52:55
Кертис Дуглас
54:53
Джош Доан
(Тэйдж Томпсон, Расмус Далин)
59:34
Даррен Раддиш
(Брэндон Хагель, Никита Кучеров)
Овертайм
64:45
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Янис Мозер)
Статистика
Тампа-Бэй
Баффало
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
